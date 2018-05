„Taip, galiu patvirtinti, kad šiandien prezidentei pateikiau Giedriaus Surplio kandidatūrą žemės ūkio ministro postui užimti. Manau, kad tai tinkamas kandidatas, o platesnius komentarus pateiksime, kai bus aiškus prezidentės sprendimas,“ - pirmadienį susitikęs su šalies vadove, BNS sakė S. Skvernelis. Prezidentės Spaudos tarnyba informavo BNS, kad pirmadienį 10 val. numatytas Dalios Grybauskaitės susitikimas su G. Surpliu. G. Surplys iki 2017 metų pradžios, kai tapo viceministru, yra dirbęs prezidentės D. Grybauskaitės kalbų rašytoju, užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko patarėju, Lietuvos karo akademijos dėstytoju. Jis su „valstiečiais“ kandidatavo į Seimą 2016 metų rinkimuose, 11 metų dirbo vyresniuoju komunikacijos vadovu viešoje įstaigoje Jungtinis techninis sekretoriatas. Susiję straipsniai: Skvernelis pristatys kandidatą į žemės ūkio ministrus Pretendentas į žemės ūkio ministrus – vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys G. Surplys Lietuvoje yra studijavęs politikos mokslus, o Jungtinės Karalystės Birmingemo universitete – diplomatiją. Vidaus reikalų ministerijoje G. Surplys buvo atsakingas už regionų plėtrą, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimą, asmens dokumentų išrašymą ir migraciją. Iki birželio dirbsiantis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas apie atsistatydinimą paskelbė, kai sulaukė kritikos dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių. Naujienų portalas 15min.lt rašė, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo Europos Sąjungos išmokas. B. Markauskas teigė turėjęs žodinius savininkų sutikimus. Vyriausybės narius ministro pirmininko teikimu skiria ir atliedžia prezidentė. Šiuo metu tebevyksta kandidato paieškos ir į Teisingumo ministerijos vadovo postą, kuris po buvusios ministrės Mildos Vainiutės pasitraukimo yra laisvas jau ilgiau nei mėnesį. Prieš kelias savaites šalies vadovė atmetė S. Skvernelio pateiktą advokato Giedriaus Danėliaus kandidatūrą į teisingumo ministrus. Premjeras pranešė ieškantis kito kandidato.











