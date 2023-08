NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, jog minėtame susitikime dalyvavo net 8 institucijos. Pagrindinė žinia, pasak jo, yra ta, kad pirminis sumanymas nepavyko.

„Buvo apsikeista naujausia informacija, duomenimis, kuriuos mums pavyko surinkti iš atskirų institucijų. Turbūt pagrindinė žinia – mūsų pirminis sumanymas ir planas greituoju būdu, t. y. per sienos įgaliotinius susigrąžinti mūsų piliečius, ar bent jau pilietę, – nepavyko.

Tai nutiko todėl, kad atsirado galimai sunkinančios aplinkybės – kaip teigia Rusijos pusė, mažametės tėvas yra taip pat ir Rusijos pilietis“, – sakė V. Vitkauskas.

Pasak NKVC vadovo, tai apsunkina procesą. Ši informacija dar nėra patikrinta, ją pasieniečiams pasakė telefonu Rusijos tarnybų atstovai.

„Turime ieškoti kitų būdų, kaip galėtume greičiau užtikrinti mūsų pilietės saugumą“, – kalbėjo jis.

Įvertinus situaciją, spaudos konferencijoje dalyvavęs NKVC vadovas teigė, jog pasieniečiai sekmadienį suveikė „žaibiškai“.

VSAT pareigūnas © DELFI / Žygimantas Gedvila

„Reakcijos laikas skaičiuojamas minutėmis, kada buvo pastebėta valtis, plaukianti per upę Rusijos Federacijos teritorijos link. <...> Reakcija mūsų sienos apsaugos buvo tinkama, tuo mes esame įsitikinę.

Kaip bebūtų, incidentas įvyko. Ir klausimas iškilo, kaip mes veikiame toliau. Ką sutarėme šiandien susitikime – kaip mes veikiame iš institucijų pozicijų per tarptautinę bendruomenę. Yra paskelbta paieška „Interpole“, dirbame taip pat per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, per susitarimus, kuriuos turime senais laikais priimtus su Rusijos Federacija. Labai tikimės geranoriško Rusijos pusės bendradarbiavimo“, – pabrėžė V. Vitkauskas.

Jis taip pat teigė, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai intensyviai dirba su mergaitės motina.

„Teikia visokeriopą pagalbą, konsultacijas ir paramą. Mūsų žiniomis, pati mergaitė, bent kaip mus informavo Rusijos pusė, yra globojama, jai suteikta medicininė ir socialinė pagalba. Ir jos būklė yra gera“, – kalbėjo NKVC vadovas.

V. Vitkauskas teigė, jog mergaitei yra mažiau nei vieneri metai.

Bandė kviesti atgal



Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojas Antanas Montvydas Vyriausybėje pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje tikino, jog pasieniečiai dar bandė valtyje buvusį tėvą sugrįžti į Lietuvos teritoriją.

„Deja, to asmens taip ir nepamatėme. <...> Vaizdo stebėjimo sistemoje (valtį, aut. p.) pamatėme, kai jis jau buvo Skirvytės upėje, tada iš karto ir buvo reaguojama. Po to, atliekant veiksmus buvo nustatytas automobilis, kuris buvo paliktas krantinėje. Gavus informaciją iš policiją, kad su tokiu automobiliu buvo paimtas vaikas ir išvežtas, kuris negrąžintas motinai, buvo nustatyta, kad tai yra tas pats asmuo“, – teigė VSAT vado pavaduotojas.

Jis teigė, jog tėvo tapatybės patvirtinti jis negali, kadangi ikiteisminis tyrimas jau yra pradėtas.

„Reikėtų leidimo iš prokuratūros, kad skelbčiau duomenis“, – paaiškino pasienietis A. Montvydas.

Lietuvos-Rusijos pasienis © DELFI / Žygimantas Gedvila

Spaudos konferencijoje priminta, jog šiuo metu yra pradėti du ikiteisminiai tyrimai: dėl vaiko pagrobimo ir neteisėto sienos kirtimo.

VSAT vado pavaduotojas dar pridūrė, jog tėvas iš valties atvykus pasieniečiams jau buvo išlipęs į krantą Rusijos Federacijos teritorijoje. Ir visas incidentas truko apie 2 minutes.

Teismas nustatė, kad minėto vaiko gyvenamoji vieta yra su mama, tai įvyko birželio mėnesį.

Delfi primena, kad sekmadienį buvo gautas moters (gim. 1996 m.) pranešimas apie tai, jog vyras ( gim. 1989 m.) Kretingos rajone, Sausdravų kaime, paėmė jos dukrą ir sutartu laiku negrąžino jai. Kiek vėliau paaiškėjo, kad vyras pagrobė savo mažametę dukrą (gim. 2022 m.) ir bėgdamas kirto Rusijos sieną.

Atliekant paieškos veiksmus, nustatyta, kad tą pačią dieną, apie 13 val. 4 val. min., Šilutės rajone, Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos–Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje.

Lietuvos pasieniečiai pastebėjo, kad Skirvytės upėje guminė valtis kirto Lietuvos ir Rusijos sieną ir įplaukė meldus. Prie jų priplaukė Rusijos pareigūnų kateris. Anot VSAT atstovo Giedriaus Mišučio, pasieniečiai dar bandė žodžiu susisiekti su valtimi nuplaukiančiais asmenimis, tačiau jokio atsakymo negavo.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko pagrobimo. Tuo metu VSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo.

VSAT kreipėsi į Kaliningrado srities pasienio pareigūnus su prašymu kuo skubiau organizuoti susitikimą dėl to kūdikio perdavimo ir grąžinimo motinai.