Pirmasis gandą apie esą sunkiai nukentėjusią protestuotoją per tiesioginę transliaciją paskelbė Antanas Kandrotas.

„Policininkams pripurškus dujų jai į burną, dabar jai daromas dirbtinis kvėpavimas“, – kalbėjo jis.

Šis gandas plito toliau, feisbuke žmonės pradėjo pasakoti, esą moterį ištiko klinikinė mirtis, o kai kas tikino, kad ji esą neišgyveno.

Delfi susisiekė su Policijos departamento atstove Renata Janavičiūte, kuri patikino, kad jokios informacijos apie mirtis per riaušes pareigūnai neturi.

RVUL atstovė Dalia Smagurauskaitė nurodė, kad į ligoninę tiesiai iš riaušių pareigūnai ir protestuotojai, iš viso – 17 žmonių.

„Visi jie kreipėsi dėl nesunkių traumų ar sužalojimų, nė vienas nebuvo hospitalizuotas. Daugiau informacijos apie pacientų sveikatos būklę atskleisti be jų raštiško sutikimo negalime“, – pranešė ji.

Kaip jau skelbta anksčiau, riaušininkai sužalojo 18 pareigūnų, 12 policininkų ir 6 Viešojo saugumo tarnybos (VST) vyrus.

VST vadas Ričardas Pocius per spaudos konferenciją teigė, kad vienam pareigūnui nustatyti lengvi plaštakos sužalojimai, kitam nuo akmenų skilo kojos kaulas, dar vienas kontūzytas per sprogimą, ketvirtajam per sprogimą sužalotos kojos. Dar du pareigūnai trečiadienio rytą kreipėsi dėl ašarinių dujų poveikio. Policininkai per riaušes rimtesnių sužalojimų nepatyrė.

Pranešta, kad be sužalotų pareigūnų, į medikus kreipėsi ir 8 protestuotojai.

Dėl antradienio vakarą vykusių riaušių prie Seimo rūmų sulaikyti 26 asmenys, tačiau neatmetama, kad jų daugės.