O buvęs STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys penkerių metų kadencijai paskirtas į STT Administravimo valdybos viršininko pareigas. Kaip penktadienį pranešė STT, R. Kaziliūnaitė yra baigusi teisės magistrantūros studijas, STT dirba penkerius metus. Pastaraisiais metais R. Kaziliūnaitė vadovavo STT Administravimo valdybai, anksčiau – STT Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui. Iki darbo STT R. Kaziliūnaitė dirbo prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja teisės klausimais. R. Gylys yra baigęs teisės magistrantūros studijas, STT Korupcijos prevencijos valdybai vadovavo nuo 2012 metų. Anksčiau, 2008–2012 metais, R. Gylys vadovavo STT Teisės skyriui. Korupcijos prevencija – viena iš keturių STT veiklos sričių, nurodo tarnyba. Korupcijos prevencijos valdyba atsakinga už antikorupcinį teisės aktų vertinimą, korupcijos rizikos analizių atlikimą, antikorupcinių programų koordinavimą ir stebėseną. Valdybą sudaro Antikorupcinio vertinimo, Korupcijos rizikos bei Koordinavimo ir stebėsenos skyriai. STT Administravimo valdyba atsakinga už STT vidaus administravimą, pareiškimų nagrinėjimą. Valdybą sudaro Teisės, Tarptautinio bendradarbiavimo, Bendrasis, Pareiškimų nagrinėjimo, Informacinių technologijų ir Pirkimų skyriai.

