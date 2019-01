Ši viena didžiausių Lietuvos ligoninių nuolatinio vadovo faktiškai neturi nuo šių metų vasario, kai teisėsaugos įtarimų korupcija sulaukęs tuometinis klinikų direktorius Kęstutis Strupas buvo nušalintas nuo pareigų. Rugsėjo pabaigoje jis atleistas iš pareigų paties prašymu. Kandidatams keliamas reikalavimas turėti ne mažesnę kaip penkerių metų vadovaujamo darbo sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar universitetinių studijų ir mokslo srityse patirtį. Būsimajam direktoriui bus reikalingas biomedicinos mokslų srities aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas, iš jo reikalaujama turėti mokslinį vardą. Kandidatui reikia gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius, išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus. Paraiškas kandidatai turės pateikti per dvi savaites. Atranka į Santaros klinikų vadovus buvo kiek atidėta dėl užtrukusio konkurso rengimo tvarkos derinimo tarp ligoninės dalininkų – Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto. Šiuo metu Santaros klinikoms laikinai vadovauja tų pačių klinikų filialo Vaikų ligoninės direktorius Juozas Raistenskis. Praėjusių metų vasarį Santaros klinikas sudrebino korupcijos tyrimas. Teisėsauga įtaria, kad tuometinis klinikų vadovas K. Strupas per ligoninės Informatikos ir plėtros centro direktorių Romualdą Kizlaitį tarėsi su įmonėmis, kad šios už laimėtus viešuosius pirkimus pervestų Santaros klinikoms galimai neteisėtą finansinį atlygį, užmaskuotą kaip paramą. Teisėsauga pateikė įtarimus ir R. Kizlaičiui bei keliems kitiems Santaros klinikų darbuotojams, privačių įmonių atstovams. K. Strupas pernai kovą laimėjo konkursą vadovauti klinikų Pilvo chirurgijos centrui. Jis ir R. Kizlaitis teisėsaugos įtarimus neigia.

