Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiami naujausi politikų turto deklaracijų duomenys, teisingumo ministras Elvinas Jankevičius su žmona deklaravo 620 tūkst. eurų turto ir santaupų, taip pat nurodė turintys 80 tūkst. eurų paskolą. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis su sutuoktine pernai valdė 583 tūkst. eurų vertės turto ir santaupų, turėjo 275 tūkst. eurų paskolą. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos ir jo sutuoktinės turtas pernai sudarė kiek daugiau nei 32 tūkst. eurų, šeima turėjo ir 16 tūkst. eurų paskolą. 400 tūkst. eurų turto ir santaupų nurodė sukaupęs ir Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis su žmona. Pranešimas patikslintas – išimti netikslūs L. Linkevičiaus deklaracijos duomenys.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.