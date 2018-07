Pasimatymo tikslas – lova

Tuo metu Airinas buvo garsus visoje Lietuvoje – turbūt nebuvo jaunuolių, kurie nebūtų matę jo viliojimo vaizdo įrašų, kuriuos „Alfa vyru“ pasivadinęs Airinas talpindavo „YouTube“ platformoje.

Mano žurnalistinis eksperimentas prasidėjo tiesiog pabandymu jį užkalbinti feisbuke. Kalbinau iš savo feisbuko anketos, kurioje buvo nurodyta, kad dirbu „Mieste.lt“ žurnaliste.

Prakalbinti nebuvo sunku – kelios žinutės ir jau tarėmės dėl pasimatymo.

„Jis pasirodė malonus ir mokantis bendrauti. Nors kai kurie jo klausimai buvo keistoki: „man atrodo mažiukė esi, kiek foto žiūrėjau, apie 160cm?“ Šiek tiek sutrikau, nes niekada negalvojau, kad esu tokia jau maža... Taigi pridūriau, kad esu net 5 centimetrais aukštesnė ir pasidomėjau, ar žemas ūgis – minusas? O jo atsakymas buvo pribloškiantis: „Super 165 cm, dar jei ant šokių aukštakulnių užmeti, tampa iki 175 cm – super. Čia ne minusas, čia fizionomija.“ Po mano ūgio analizės pokalbis nutrūko. Nusprendžiau kelias dienas palaukti, neišgąsdinti vaikino. Juk ne visi įpratę, kad juos kalbintų ir į pasimatymus kviestų merginos“, – 2014-aisiais rašiau straipsnyje, kuris buvo publikuotas „Mieste.lt“ žurnale.

Palaukiau kelias dienas ir vos pasisveikinusi pakviečiau kavos – sutiko, tačiau pradėjo dėstyti savo sąlygas. Jis primygtinai siūlėsi mane paimti iš namų, tačiau aš spyriojausi ir į susitikimo vietą atvykau pati.

„Turėjome susitikti 19:30, tačiau 18:20 jis man paskambino ir pranešė, kad vėluos. 20:10 jis vėl paskambino ir nudžiugino, kad už dvidešimties minučių galime susitikti. Jis smulkiai išdėstė visą savo dvidešimties minučių planą, todėl negalėjau prieštarauti: „Dabar nueisiu į tualetą, apsirengsiu, sėsiu į automobilį ir atvažiuosiu. Užtruksiu dvidešimt minučių.“

Airinas Arutiunianas ir advokatas Modestas Sriubas DELFI / Kiril Čachovskij

Sutartu laiku atvykau į katedros aikštę Vilniuje ir parašiau jam, kad jau atvykau. Buvo šalta, žiema, tad automobilyje manęs laukęs Airinas pasiūlė sėstis vidun. Nesutikau. Tada jis dar kelis kartus pasiūlė, bet aš paprašiau keliauti į kavinę.

Užėjome į kavinę, kurioje reikia susimokėti vos užsisakius, tačiau Airinas, pateikęs savo užsakymą, nuskubėjo į tualetą. Užfiksavau, kad jis nesusimokėjo, tačiau nieko nesakiau, susimokėjau už savo kavą ir atsisėdau prie staliuko.

„Mūsų pokalbis kavinėje užtruko lygiai 40 minučių. Pirmas 10 minučių kalbėjome gana normaliomis temomis. Sužinojau, kad jam 25 metai, yra baigęs Statybų inžineriją (pažadėjo man ne tik namą, bet ir ką nors daugiau pastatyti. Kas tas daugiau, nepatikslino)“, – prieš ketverius metus rašiau „Mieste.lt“ leidinyje.

Vos jis išgirdo, kad gyvenu viena, pradėjo siūlyti vakarą pabaigti intymesnėje aplinkoje. Siūlė masažą, filmą, stalo žaidimus, vėl masažą, intymų masažą – jis siūlė viską, kad tik aš kažkuo susiviliočiau ir sutikčiau vakarą pratęsti mano namuose. Nesutikau.

Ir nors pasimatymo metu aptarėme išsilavinimą, pomėgius ir kitus įprastus dalykus, pagrindinė pokalbių tema buvo seksas. Pagrindinis ir jam, mano nuomone, svarbiausias klausimas: „Kokį grupinį seksą pasirinktum: su dviem vaikinais ar su vaikinu ir mergina?“

Tačiau jis nėra toks drąsus, koks atrodo. Kai tik pokalbio tema pasisukdavo sekso link, jis nudelbdavo akis žemyn ir kalbėdavo prislopintu balsu.

Po beveik valandos pokalbio supratau, kad man jau gana ir pasiūliau keliauti namo. Jis palydėjo iki automobilio.

„Alfa vyro“ Airino striptizas © Organizatoriai

„Atėjus iki Katedros aikštės, vaikinas panoro dar kartą įsiprašyti pas mane į svečius. Jis pradėjo šokti vidury aikštės! Tuomet paėmė mane už rankos ir kelias minutes mokė šokti salsą. Pagyrė mane, kad puikiai sustoju į eilutę (neprašiau paaiškinti, ką tai reiškia), – prieš ketverius metus rašiau „Mieste.lt“. – Nusivylęs, jog vakaro pratęsimo vis tik nebus, jis nusprendė atsisveikinti. Apkabino, lėtai pauostė plaukus ir pagyrė, kad skaniai kvepiu. Norėjau bėgti! Po tokio „atsisveikinimo“ jis pasuko savo automobilio link: „Labai jau šalta, einu greičiau į mašiną“. Vidury aikštės likau stovėti viena.“

Eidama į šį pasimatymą dviem žmonėms pranešiau tikslią vietą ir laiką. Nesijaučiau saugi.

Airinas nuo pat pirmos akimirkos bandė mane įsitempti į automobilį, o vėliau turėjo tikslą įsitempti mane į lovą.

Šį eksperimentą vykdžiau prieš ketverius metus. Tuomet Airinas Lietuvoje buvo tikra žvaigždė – šimtai vyrų taupė pinigus ir siekė patekti į jo mokymus, o kiti žiūrėdavo jo mokymų įrašus „YouTube“ platformoje ir kikendavo.

Po pusantrų metų Airinas pranešė, kad baigią „Alfa vyro“ karjerą, tačiau dar šią žiemą pati savo akimis mačiau jį viename Vilniaus klube su keliais vaikinais. Pasisveikinome ir jis su visa kompanija paspruko. Esu įsitikinusi – šalia buvo nauji jo mokiniai.

Viliojimo kursai susidėdavo iš daug dalių: iš kitų miestų atvykę vaikinai apsigyvendavo Airino namuose (už tam tikrą mokestį), jiems buvo keičiamas stilius, pats Airinas mokydavo juos šokti ir kalbėtis su merginomis, o kai vyrai išmokdavo „teorinę“ dalį, prasidėdavo kitas etapas.

„Alfa vyras“ skelbėsi, kad jo vyrai kursus baigia tik tada, kai gali gatvėje, kavinėje ir naktiniame klube drąsiai kalbinti merginas. Airinas su savo mokiniais anksčiau dažnai pasirodydavo viešose vietose. Tiesa, visa tai filmuodavo ir vėliau talpindavo į „YouTube“ be jokio merginų sutikimo.

Tačiau kursai – ne vienintelė jo veikla. Dar prieš pradėdamas vilioti jis šoko striptizą. Šoka ir dabar.

Vos prieš kelias savaites jis šoko ir kavinės „Katlerio kebabai“ atidarymo metu. Prieš kelerius metus yra šokęs ir ZIP FM studijoje.

Airinas pakliuvo į pareigūnų rankas

Trečiadienį, liepos 18, sostinės kriminalinės policijos pareigūnai sulaikė fotografu pasivadinusį Airiną, viliojusį merginas fotomodelio karjera ir jas, apsvaigintas, prievartavusį.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl išžaginimo, kurio metu nustatyta, kad Dovydu prisistatinėjęs Airinas internete ieškodavo merginų, norinčių tapti fotomodeliais

Pažadėjęs tarptautinę modelio karjerą, jis sutardavo dėl fotosesijos, atsivesdavo merginą į butą Vilniuje, fotografuodavo, o vėliau, galbūt apsvaiginęs nenustatytais preparatais ir pasinaudodamas bejėgiška būkle, lytiškai santykiaudavo prieš nukentėjusiosios valią.

Bute atlikus kratą aptikta paslėptų vaizdo kamerų. Fotosesijų nuotraukos ir paslėptomis kameromis padaryti vaizdo įrašai galbūt buvo naudojami nusikalstamiems tikslams.

Jau yra turėjęs nemalonumų

Tai – ne pirmas kartas, kada A. Arutiunianas pakliūna teisėsaugos akiratin. 2017 metais už pornografijos sklaidą jam buvo paskelbtas nuosprendis.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad vaizdo įrašus su pavadinimais „Airinas Arutiunianas iš Amerikos“, „Akcija“, „Kaip per savaitę mylėtis“ ir „Klientas sumokėjo 20 000 JAV dolerių už A. Arutiuniano „Alfa vyras“ mokymus“ A. Arutiunianas patalpino jam priklausančiame interneto svetainėje.

Vaizdo įrašuose buvo nufilmuotas A. Arutiunianas ir tyrėjų nenustatytos merginos apnuogintais lytiniais organais ir atliekant lytinį aktą. Šie vaizdo įrašai dar 2016 m. kovą buvo padaryti Niujorke (JAV), o internete patalpinti balandį.

Šiuos įrašus visi A. Arutiuniuno puslapį internete aplankantys žmonės galėjo matyti maždaug pusmetį – tik lapkričio 16 d. vyras įrašus ištrynė. Įrašus A. Ariutiunianas patalpino būdamas Jurbarke, kur gyvena jo tėvai.

Airinas buvo nuteistas, jam taip pat skirta bauda.

2014-aisiais jis dalyvavo teismo procese, kuriame buvo kaltinamas intymių vaizdo įrašų iš privataus pasimatymo paviešinimu.

Vilniaus miesto apylinkės teismui pradėjus nagrinėti bylą, paaiškėjo, kad A. Arutiuniano draugas slaptai filmavo pirmąjį „alfa patino“ ir vilnietės pasimatymą. Negana to, po to „Youtube“ paviešintame vaizdo įraše buvo matoma, kad pora po to mylisi, nors to iš tikrųjų nebuvo.

Internete paviešintame vaizdo įraše buvo matyti, kaip mergina su „donžuanu“ grįžta į jo namus ir ten iškart puola jam į glėbį. Nors vaizdo įraše nesimatė merginos veido, buvo galima susidaryti įspūdį, kad tai – ta pati mergina, kuri anksčiau buvo filmuojama. Tai labai įskaudino į A. Arutiuniano pinkles pakliuvusią merginą.

Ji pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. Žalą mergina buvo įvertinusi 30 tūkst. eurų. Ji laimėjo bylą, tačiau merginai Airinas turėjo sumokėti tik 3 tūkst. eurų.