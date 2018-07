Anot jo, tai prieštarauja demokratiniams teisingumo principams. „Šią žinią galiu vertinti tik kaip bandymą bauginant baudžiamuoju persekiojimu paveikti mūsų valstybės prokurorų bei teisėjų darbą. Tai prieštarauja teisingumo principams, kuriais vadovaujasi demokratinės teisinės valstybės“, – pranešime spaudai sako E. Pašilis. Rusijos teisėsauga pirmadienį iškėlė bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems Sausio 13-osios bylą. Lietuvos prokuratūra pabrėžė, kad šiuo metu iš Rusijos nėra gauta jokių oficialių pranešimų apie prokuroru atžvilgiu pradėtą baudžiamąjį persekiojimą. Prokuratūra atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta, kad teisingumą vykdo tik teismas, o teisėjai bei prokurorai yra nepriklausomi ir vykdydami savo pareigas klauso tik įstatymo. Primenama, kad gegužę Generalinės prokuratūros prokurorai, palaikantys valstybinį kaltinimą Sausio 13-osios byloje, baigiamosiose kalbose pasiūlė kaltinamiesiems skirti bausmes, numatytas Lietuvos baudžiamajame įstatyme. Kaltinimų dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų veikiant organizuotoje grupėje sulaukė 67 Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai, 1991 metais ėję vadovaujamas pareigas Sovietų Sąjungos komunistų partijoje, Gynybos, Vidaus reikalų ministerijose, Valstybės saugumo komitete (KGB), jų sukarintuose padaliniuose, 65 asmenys teisiami už akių. Buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą ir penkis karininkus Lietuvos prokuratūra siūlo įkalinti jį iki gyvos galvos. Likusiems kaltinamiesiems, t. y. 61 asmeniui, prokurorai prašė skirti laisvės atėmimo bausmes nuo 12 iki 20 metų. Taip pat prašoma priteisti iš kaltinamųjų nukentėjusiesiems daugiau nei 12,5 mln. eurų žalos. 1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.

