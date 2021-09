Pasikreipusi į šeimos kliniką vyresnio amžiaus rajono gyventoja liko it musę kandus: iškilo grėsmė negauti Galimybių paso

Moterį gydančiai gydytojai prisijungus prie E.sveikata informacinės sistemos, kurią aptarnauja Registrų centras, joje nebuvo jokių duomenų apie pacientės sveikatos būklės įrašus.

„Švietė baltas kompiuterio ekranas, daugiau nieko. Mane gydančiai gydytojai taip ir nepavyko rasti įrašų E.sveikatos informacinėje sistemoje. Buvo nesmagu matyti, kaip bergždžiai medikė bandė pakartotinai vis jungtis prie sistemos. Tačiau kad ir kiek ją vertė, ten buvo tuščia, jokio įrašo, tik švarus kompiuterio ekranas – nei apie mano apsilankymus pas šeimos gydytoją, nei apie kitų medikų konsultacijas, atliktus tyrimus, jų rezultatų, nieko nerado. Į mano klausimą, kodėl taip yra, man buvo atsakyta, kad tai – Registrų centro kaltė. Aš savo iniciatyva paskambinau ir jiems, tačiau ten mane patikino, kad čia – ne jų problema“, – Delfi pasakojo moteris (vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Moteris sako, kad tokia situacija sukėlė didelių nepatogumų, ypatingai dabar, kai E.sveikatos duomenys yra būtini, norint gauti Galimybių pasą.

„Mane nustebino, kad taip atsainiai žiūrima į tokius svarbius dalykus, kaip paciento ypatingų duomenų naudojimas ir saugojimas. Ypač dabar, kai tokie įrašai tiesiog būtini, norint, pavyzdžiui, išsiimti Galimybių pasą. Išeitų, kad aš turiu būti kalta, negauti paslaugos, susivaržyti savo galimybes ir teises dėl to, kad kažkas kažkur nesusiderina informacinių sistemų“, – neslėpė nepasitenkinimo moteris.

Ji sako pasijutusi kvailai, kai sulaukė medicinos personalo klausimo – „o koks jums skirtumas, tie įrašai, gi daktarė jus priima ir apžiūri“.

Delfi dėl komentaro susisiekė su UAB „Gilona“ šeimos klinikos Lazdijuose direktoriumi Mariumi Valutkevičiumi.

Verslininkas patvirtino, kad tokia situacija su paciente buvo, tačiau teigė, kad šiuo metu problema jau yra išspręsta ir duomenys prisijungus iš klinikos kompiuterio yra matomi.

M. Valutkevičius taip pat teigė, kad tai nebuvo vienintelis atvejis, kai klinikos gydytojai negalėjo matyti duomenų apie savo pacientų sveikatos būklės įrašus E.sveikata sistemoje.

„Padažnėjus atvejų, kai E.sveikatos sistemos duomenys mūsų medikams reikalingi, pvz., kad pacientas galėtų gauti Galimybių pasą, pastebėjome ir daugiau tokių atvejų, kai prisijungus atsiverčia tik švarus ekrano lapas“, – sakė „Gilonos“ vadovas.

Direktorius svarstė, kad problema greičiausiai yra Registrų centro informacinėse sistemose, kai galimai nesusinchronizuojami ten saugomi duomenys, ir klinikos kompiuterinė sistema jų tiesiog „nemato“.

„Noriu pabrėžti, kad jūsų minimu atveju problema jau išspręsta. Mūsų darbuotojai susisiekė su Registrų centru, nusiuntėme jiems kompiuterio ekrano vaizdą, kad duomenys nėra matomi. Registrų centro atstovas patikino, kad jie duomenis apie pacientą mato, nematome tik mes. Tačiau po konsultacijų telefonu sprendimas kažkaip iš jų pusės buvo rastas, ir mes tuos duomenis pamatėme. Tačiau sakau, tai tikrai nebuvo vienetinis atvejis, jų turime ir daugiau“, – sakė M. Valutkevičius.

Pašnekovas sakė nežinantis, ar su panašiomis problemomis susiduria ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos.

„Neturiu tokios informacijos, nes jos nerinkau“, – sakė Lazdijų „Gilonos“ vadovas.

Ar tikrai eilę metų skandalų lydima, dešimtis milijonų eurų mokesčių mokėtojams atsiėjusi e.sveikata sistema kelia problemų ir dabar, kai joje saugomi asmens sveikatos duomenys, visų pirma – duomenys apie vakcinaciją nuo COVID – 19, yra kasdien gyvybiškai būtini tūkstančiams šalies gyventojų ir dešimtims sveikatos priežiūros įstaigų?

Paprašėme minėtą situaciją pakomentuoti paties Registrų centro. Pasak įstaigos atstovo Mindaugo Samkaus, „dalis Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų Elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacine sistema (ESPBI IS, arba E. sveikata) naudojasi jungiantis tiesiogiai per portalą esveikata.lt ir tuomet sveikatos priežiūros specialistai gali įvesti naujus duomenis ir matyti paciento istorinius duomenis. Kita dalis įstaigų su E. sveikatos sistema bendradarbiauja per trečiųjų šalių kurtas ir prižiūrimas informacines sistemas“.

Būtent minėtuose tarpininkuose, tiksliau – stringant jų duomenų sistemų koreliacijai su Registrų centro saugomais duomenimis, pasak Registrų centro atstovo, ir gali glūdėti problema, kuri kelia nepasitenkinimą tiek medicinos įstaigų darbuotojams, tiek ir jų pacientams.

„Neturint pakankamai duomenų, konkretaus asmens atvejo komentuoti negalime, tačiau priežastis, kodėl įstaiga nemato istorinių paciento sveikatos duomenų gali būti ta, kad įstaigos naudojama informacinė sistema sukonfigūruota taip, kad nepasiima istorinių paciento duomenų iš centrinės E. sveikatos sistemos. Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai prie E. sveikatos sistemos visuomet gali jungtis per portalą esveikata.lt ir ten matyti visus į sistemą įvestus duomenis. Norint, kad sveikatos priežiūros naudojama informacinė sistema gautų visus istorinius E. sveikatoje esančius paciento duomenis, reiktų kreiptis į minėtos informacinės sistemos tiekėją“, – nurodoma Registrų centro atstovo M. Samkaus atsiųstame atsakyme.

Kiek vėliau Registrų centras informaciją dar patikslino.

„Straipsnyje aprašyta situacija ir nurodytos aplinkybės leidžia suprasti, kad įstaigos specialistė galimai naudojosi E. sveikatos sistema jungdamasi tiesiogiai per specialisto portalą, o nurodytas baltas kompiuterio ekranas buvo matomas todėl, kad gydytoja neužregistravo pacientui apsilankymo įstaigoje, todėl ir nepriėjo prie paciento duomenų.

Siekiant užtikrinti visapusišką asmens duomenų apsaugą, gydytojai, norintys matyti pacientų informaciją ir duomenis, pirmiausiai turi užregistruoti paciento vizitą. E. sveikatos naudojimosi instrukcijos yra pateiktos visoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir esant poreikiui įstaigos specialistams gali būti organizuojami mokymai“, – teigiama atsakymuose.

M. Valutkevičius sako, kad jo vadovaujama klinika iš tiesų naudojasi tarpininkų paslaugomis.

„Neslepiame, kad e.sveikata sistemą naudojame retai, pagrinde dabar – dėl COVID – 19 klausimų, ir kartais – dėl ligos išrašų, kai tai reikalinga gydančiam gydytojui, siekiant priimti sprendimą dėl paciento gydymo plano sudarymo. Kitais atvejais kasdieniniame darbe naudojame bendrovės „Soft Dent“ sukurtą duomenų perdavimo sistemą „Foxus“. Dėl jos veikimo problemų nesame turėję“, – sakė šeimos klinikos direktorius.

UAB „Soft Dent“ projektų vadovė Neringa Maceinienė Delfi teigė, kad apie precedentą Lazdijuose išgirdusi tik iš žurnalistės.

„Skubiai susisiekėme su klinika „Gilona“. Ten mus direktorius patikino, kad problema, apie kurią minite, jau išspręsta. Nesame turėję nusiskundimų iš savo verslo partnerių. Kita vertus, jei klausimas buvo išspręstas po konsultacijų su Registrų centru, logiška manyti, kad problema ir jos priežastis buvo tikrai ne mūsų bendrovės produktuose“, – sakė informacinių technologijų bendrovės „Soft Dent“ atstovė.