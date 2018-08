Jis šiose pareigose pakeitė pusmetį kovinei grupei vadovavusį Vokietijos pulkininką leitenantą Wolfą Rudigerį Otto. R. Braunas tarnybą Vokietijos kariuomenėje pradėjo 1997 metais, o nuo 2017-ųjų rugsėjo vadovavo 393-ajam tankų batalionui Bad Frankenhausene. Pulkininkas yra tarnavęs tarptautinėse misijose Afganistane ir Irake. Nuo 2017 metų pradžios Rukloje dislokuotam tarptautiniam NATO batalionui vadovauja ir didžiausią karių dalį jai skiria Vokietija. Pajėgumus 1,2 tūkst. karių vienetui taip pat skiria Belgija, Čekija, Prancūzija, Nyderlandai, Norvegija ir Islandija. Reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje ir Baltijos jūros regione, panašūs vienetai taip pat yra dislokuoti Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje.











