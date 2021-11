Pasikeitė Lietuvos mokyklų žemėlapis: per 20 metų mokinių sumažėjo beveik perpus

Nuorodos kopijavimas Pasikeitė Lietuvos mokyklų žemėlapis: per 20 metų mokinių sumažėjo beveik perpus

aA

Mažėjantis šalies gyventojų skaičius lėmė, kad per du dešimtmečius mokyklų sumažėjo daugiau kaip per pusę. Dalyje jų šiuo metu mokosi itin mažai mokinių, į jas sunku pritraukti mokytojus ir kitus specialistus, stinga šiuolaikinių ugdymo priemonių, dėl to sunku užtikrinti ugdymo kokybę.