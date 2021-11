Pasienyje jau kyla 4 metrų aukščio tvora: darbus stebinčių Baltarusijos pareigūnų elgesys kelia nuostabą

Ketvirtadienį tvoros statyba besirūpinančios įmonės EPSO-G atstovai sukvietė žiniasklaidą parodyti, kaip sekasi darbai. Prieš kelionę prie sienos su Baltarusija Varėnos rinktinės pasienio vadas Virgilijus Raugalė instruktuoja, kaip ten elgtis.

„Bus baltarusių pasienietis, kuris jus filmuos. Neprovokuokite jo, nemojuokite, nekalbinkite, – perspėja V. Raugalė ir priduria. – Jei išgirsite pabūklus neišsigąskit, nenustebkit. Netoli yra poligonas, kur kartas nuo karto vyksta mokymai.“

Kaip ir žadėta, nuvykus prie Latežerio pasienio kontrolės punkto mus akylu žvilgsniu pasitinka vienišas baltarusių pasienietis be jokių skiriamųjų ženklų, tik su apsaugine veido kauke. Sieną Lietuvos pusėje saugo ir pora Lietuvos pareigūnų.

Truputį vėliau Baltarusijos pasienietis pasielgia kiek komiškai - maždaug po valandos nuo žiniasklaidos atvyko jis kažkodėl nusprendžia užsidėti šalmą ir pasislėpti krūmuose.

„Turbūt ruošiasi šturmui“, – pajuokauja Lietuvos pareigūnas.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Šiomis statybomis susidomėjo ir lenkų žiniasklaida – reporterių iš kaimyninės valstybės praktiškai tiek pat, kiek lietuvių. Viena žurnalistė papasakoja, kad Lenkija taip pat planuoja atsitverti nuo Baltarusijos ir migrantų tvora, tačiau darbai dar neprasidėjo, jų prezidentas tik vakar pasirašė įsakymą dėl statybų pradžios.

Be to, lenkai naudojasi kiekviena proga apsilankyti pasienyje su Baltarusija, kadangi Lenkijoje jie to padaryti negali – ten patekti griežtai draudžiama jau keletą mėnesių.

Neįveikiamų barjerų nėra

Sienos statybos darbai vyksta aktyviai – 70 darbininkų jau pluša: vienoje vietoje kalami stulpai, kitur prie jų tvirtinama metalinė tvora, o dar keli darbininkai viršuje vynioja koncertiną.

Šio 4 metrų aukščio barjero statyba ties Druskininkais prasidėjo praėjusią savaitę ir kol kas pastatyta maždaug pusė kilometro. Koncertinos pabaigos čia jau nebematyti – ja padengtas 68 km pasienio ruožas.

Ateityje statybininkų skaičius turėtų išaugti iki 200. Per dieną viena brigada gali nutiesti 300 metrų koncertinos ir pastatyti 50 metrų tvoros.

„Neįveikiamą barjerą sunku pastatyti, bet šitai kliūčiai įveikti reiktų ilgo laiko tarpo ir mums būtų nesudėtinga greitai sureaguoti į incidentą“, – sakė V. Raugalė, paklaustas, ar šią sieną migrantai galėtų įveikti.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Beje, visą pasienį planuojama padengti ir stebėjimo sistema, šioje vietoje ji jau veikia. Todėl tikimasi, kad įveikti sieną nepastebėtiems nepavyks. Dar vasarą migrantai bandydavo įveikti koncertinos užtvarą, tačiau dabar renkasi kitus kelius.

„Šiame ruože situacija ženkliai pagerėjusi. Pradedant įrengti ir įrengus kliūtis, migrantai renkasi ir kitas vietas“, – patikino V. Raugalė.

Pasienietis priduria, kad šis barjeras turėtų tapti kliūtimi ir kontrabandininkams. Tiesa, jie jau dabar cigaretes gabena oru ir upe.

„Tai bus ir kontrabandininkams kliūtis, fiziškai pereiti bus sieną gana sudėtinga, gal ir neįmanoma. Aišku, kontrabandininkai yra išradingi, jie ieško kitų būdų“, – šyptelėjo jis.

Statybos įvyks laiku

EPSO-G atstovas Antanas Bubnelis sako, kad šiuo metu jau vyksta statybos darbai 100 km ruože. Prieš mėnesį ties Druskininkais pradėta tiesti koncertina.

„Pirmasis 100 km ruožas iki metų pabaigos bus padengtas koncertina, o tvora bus pastatyta iki balandžio mėnesio“, – žadėjo A. Bubnelis.

Dar 400 km ruože darbai neprasidėjo – tebevyksta viešųjų pirkimų procedūros. Tikimasi, kad iki lapkričio pabaigos bus išrinktos bendrovės, kurios ties tvorą ten. Šiuo metu suplanuota, kad visas projektas kainuos 152 mln. eurų, o viskas pabaigta bus kitų metų rugsėjį.

© DELFI / Josvydas Elinskas

„Derybos rodo, kad projekto terminai ir biudžetas, kurį nustatė vyriausybė, yra realūs. Galutinė antro etapo statybų kaina ir terminai paaiškės pasibaigus deryboms“, – žadėjo A. Bubnelis.

Didžiausia grėsmė statyboms – medžiagų trūkumas. Tačiau EPSO-G atstovo teigimu, bent kol kas užtikrintas patikimas tiekimas.

„Pagrindinis statybų eigos butelio kakliukas yra medžiagų tiekimas. Pirmojo ruožo statyboms medžiagų tiekimas yra užtikrintas, medžiagos tiekiamos Lenkijos ir Nyderlandų gamintojų. Derybų metu dėl antrojo etapo galimi tiekėjai indikuoja, kad terminai yra realūs ir jiems galima turėti medžiagų statybos darbams. Tiesa, paklausus, ar galima trumpinti statybos terminus, tiekėjai indikuoja, kad tada augtų statybų kaina ir būtų rizika nebetilpti į numatytą biudžetą“, – sakė A. Bubnelis.