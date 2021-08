Pasienio gyventojai gali likti be greitosios medicinos pagalbos – dėmesio nuolat prašo neteisėti migrantai

Svetimšalių sveikatos priežiūra pasienio savivaldybių gyventojus gali palikti be greitosios medicinos pagalbos. Varėna prašo vieno papildomo greitosios ekipažo, nes du turimi, beveik be per perstojo važinėja pas nelegalus. Kartais net dėl uodo įkandimo.