Atnaujindama automobilių, skirtų kontroliuoti nelegalius migrantus, kontrabandą, parką VSAT greta kitų pateikia neįprastus reikalavimus automobiliams – šie turi būti su dviem akumuliatoriais, kad galėtų funkcionuoti papildoma įranga. VSAT Prevencijos skyriaus viršininkas Giedrius Mišutis portalui nurodė, kad pirkimo dalyvių skaičiaus reikalavimas neribos, nes jį gali sumontuoti nebūtinai pats gamintojas. Pasak G. Mišučio, VSAT duomenimis, pagal rinkos tyrimą ir esančius rinkoje automobilius techninę specifikaciją atitinka „Jeep Grand Cherokee“, „Toyota Land Cruiser“, „SsangYong Rexton“, „Mitsubishi Pajero“.











