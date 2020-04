Pasieniečiai naują droną naudos sienos su Baltarusija kontrolei

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) droną iki pavasario pabaigos turėtų nusipirkti iš konkursą laimėjusios bendrovės „Promaksa“, nurodoma centriniame viešųjų pirkimų portale.

„Vienas skraidantis aparatas su visa lydinčia įranga, su valdymo sistema, įvairiomis galimybėmis, filmavimo, registravimo. Naudojamas išorės sienos apsaugai, daugiausia pasienyje su Baltarusija. Kiek iš viso turime (dronų – BNS), informacija nelabai atskleistina, bet tikrai galime skaičiuoti dviženkliais skaičiais“, – BNS komentavo VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Pasak jo, dronai pasienyje gali būti naudojami užkardant kontrabandą, nelegalų sienos kirtimą bei kitiems tikslams.

„Visiems per sieną plintantiems nusikaltimams, žvalgybai, kontrolei, įvairių veiklų koordinavimui iš oro (...) Jeigu įvyktų kažkoks pažeidimas, bandant neįleistam ar neišleistam asmeniui apeiti kontrolės punktą, eiti per laukus ar per vadinamąją „žaliąją juostą”, tai, aišku, tokia įranga praverstų“, – kalbėjo G. Mišutis.

Sutartis su „Promaksa“ pasirašyta kovo 25 dieną, konkurse taip pat dalyvavo bendrovės „Loveta“, „GeoNovus“, „Taiklu“. Europos Sąjunga padengs 95 proc. sistemos pirkimo išlaidų, likusius 5 proc. ir PVM finansuos valstybė.

Pernai VSAT įsigijo du bepiločius lėktuvus, skirtus kovai su cigarečių kontrabanda. Beveik 120 tūkst. eurų vertės projektui 80 proc. finansavimą skyrė ES.