„Šiandieną mūsų pareigūnai dirba labai labai svarbų darbą priešakinėse linijose ir tikrai rizikuoja savo gyvybe, savo sveikata. Darbas yra labai pavojingas, sudėtingas. Ir Vidaus reikalų ministerijos yra aiškus sprendimas šiems žmonėms, kurie šiandieną yra tokiose atsakingose pozicijose, saugo mus, saugo mūsų šalį, turi būti ir atlyginta“, – žurnalistams Medininkuose teigė A. Bilotaitė.

„Todėl yra priimtas sprendimas mokėti papildomus priedus, nes yra labai svarbu, kad žmonės būtų ir motyvuoti, ir jaustųsi, kad jie yra vertinami. Jų darbas šiandieną yra be galo svarbus“, – informavo ji.

ELTA primena, kad praėjusią parą, ketvirtadienį, Statistikos departamento duomenimis, sulaikyti 2 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtę migrantai. Atgal į Baltarusiją grąžinta per šimtą migrantų.

Iš viso šiemet tokių užsieniečių sulaikyta 4112.

Šis skaičius yra dešimtimis kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šiemet liepą sulaikyti 2882, birželį – 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8 neteisėti migrantai.

Labai išaugus tokių atvejų skaičiui, šalyje paskelbta ekstremali padėtis, VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams į pagalbą atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“, Estijos ir Austrijos pareigūnai. Lietuvos pasienį padeda saugoti per 100 pareigūnų iš skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat atvyko „Frontex“ automobiliai, sraigtasparniai bei termovizorinė įranga.