Už nutarimą dėl teisėjos atleidimo balsavo 59 Seimo nariai, nė vieno nebuvo prieš ar susilaikiusio, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius. „Prezidentė dėkoja ilgametei LAT teisėjai A. Rakauskienei už indėlį į teismų sistemos veiklą“, – sakė šalies vadovės Dalios Grybauskaitės dekretą pristačiusi jos patarėja Rasa Svetikaitė. Nutarimas įsigalioja 2019 metų kovo 12 dieną, kai baigiasi A. Rakauskienės įgaliojimai. Teismų įstatymas numato, kad teisėjai skiriami į pareigas iki 65 metų amžiaus. Kai teisėjui sukanka 65 metai, jo įgaliojimai baigiasi ir atsiranda pagrindas atleisti teisėją iš pareigų.

