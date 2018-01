Kaip pažymi „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys, konservatorių reitingas per mėnesį vėl nežymiai pagerėjo, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) populiarumas stabilizavosi, nors per metus ši partija išbarstė pusę savo lektorato. Trečioje vietoje – į viršų pakilusi partija „Tvarka ir teisingumas“. Ji socialdemokratus aplenkė „vos procento dalimi“. „Už konservatorius – nuo visų šalies gyventojų 17,8 proc., o nuo balsuojančiųjų - 29,2 proc. Ir reikia pasakyti, kad nuo praėjusių metų sausio konservatorių reitingai nuosekliai auga. Ir šį mėnesį paaugo. Ir pirmoje vietoje jie yra stipriai įsitvirtinę. Matomas pas juos toks nuolatinis gražus augimas. Valstiečių ir žaliųjų stabilizavosi nuo rugsėjo mėnesio. Jie turi 14 proc. nuo visų gyventojų ir 23 proc. – nuo balsuojančiųjų“, – BNS sakė V. Gaidys. „Visą laiką trečioje vietoje buvo socialdemokratai, į „Tvarka ir teisingumas“ visą laiką buvo žiūrima kaip į tokią marginalinę, kad ji nyksta. Iš tikro prieš metus jie labia mažai turėjo – gal tik porą procentų, bet balandį taip tyliai ramiai jie praėjo 5 proc. barjerą, o spalį – jau ir 10 proc. nuo balsuojančiųjų. Dabar nuo visų – 8 proc. turi, o nuo balsuojančiųjų –14 proc.“ – informavo V.Gaidys. Apklausos duomenimis, už pirmojoje vietoje pagal populiarumą esančią TS-LKD balsuotų 17,8 proc. respondentų (16,3 proc. gruodį, o 15,4 proc. lapkritį), o už LVŽS – 13,9 proc. (13,4 gruodį ir 12,1 proc. lapkritį). „Tvarkiečius“ remia 8,4 proc. respondentų (5,6 proc. gruodį ir 6,4 proc. lapkritį). Už socialdemokratus balsuotų 8,3 proc. ( 8,1 proc. gruodį ir 7,9 proc. lapkritį). Vladas Gaidys DELFI / Tomas Vinickas V. Gaidys prognozuoja, kad „tvarkiečių“ patekimą į trejetuką lemia ir partijos lyderio populiarumas. „Žmonės turi kažką pasirinkti... Matyt tas pasirinkimas ne kaži koks platus. Tam, kas niekada nebalsuoja už konservatorius ir liberalaus, matyt dabar tas pasirinkimas dar labiau susiaurėjo – socialdemokratai krizėje, pritilę, nėra aišku, kurie tikrieji, kurie... Darbo partijos kol kas nėra. Valstiečiai turi tam tikrų problemų su vaistais, dar su kuo... O „Tvarkos ir teisingumo“ Žemaitaitis kaip asmenybė turi kažkokio patrauklumo, jeigu turi teigiama balansą“, – kalbėjo V. Gaidys. Liberalų sąjūdis surinktų 4 proc. respondentų balsų, Darbo partija – 2,7 proc. – tiek pat, kaip ir gruodį. Lietuvos lenkų rinkimų akcija–Krikščioniškų šeimų sąjunga renkasi 2,3 proc. (3,1 proc. gruodį) gyventojų. Šįkart gerokai mažiau nei anksčiau rėmėjų balsų surinko Centro partija – 1,9 proc., kai gruodį turėjo 4,1 proc. respondentų palaikymą. Smuktelėjo ir jos pirmininko Sebimo nario Naglio Puteikio populiarumas, nors šis politikas tebėra vertinamas gana teigiamai. „Socialdemokratai stabiliai yra jau keletą mėnesių. Pasiekė jie savo kažkokį minimumą, matyt“,– komentavo V. Gaidys. Pasak jo, Liberalų sąjūdis „stovi vietoje“ – nei auga, nei menksta pasitikėjimas jais. Respondentų, kurie nėra apsisprendę, už ką balsuoti, yra 21,3 proc. (22,1 proc. gruodį). Populiariausi politikai – D. Grybauskaitė, V. Matijošaitus ir S. Skvernelis Palankiausiai vertinama šalies politike išlieka šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, antroje vietoje įsitvirtina Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Pagal ją, prezidentę D. Grybauskaitę palankiai vertina 65,8 proc. apklaustųjų (65,3 proc. gruodį ir 63,3 proc. lapkritį), o nepalankių vertinimų šalies vadovė surinko 18,7 proc. (20,9 proc. gruodį 19,8 proc. lapkritį). 19 proc. (16,7 proc. gruodį) apklausos dalyvių taip pat įsitikinę, kad ji geriausiai atstovauja jų interesams, po šalies vadovės seka premjeras Saulius Skvernelis – 8,7 proc. (9,3 gruodį) respondentų mano, kad jis geriausiai atstovauja jų interesams. Kauno merą V. Matijošaitį palankiai vertina 55,8 proc. respondentų (55,5 proc. gruodį ir 52,7 proc. lapkritį), o nepalankių vertinimų jis sulaukė iš 13,5 proc. apklaustųjų (14,3 proc. gruodį). 5,4 proc. (4,7 gruodį) gyventojų renkasi Kauno merą kaip geriausiai atstovaujantį jų interesams. „D. Grybauskaitė stabiliai pirmoje vietoje. Aukštai. Metus laiko jau tas rezultatas (laikosi) stabiliai. Antroje vietoje V. Matijošaitis. Labai mažas šįkart jo prieaugis, bet šioks toks yra. Jo aukščiausias rezultatas, kiek jis yra meru. Jis stipriai įsitvirtinęs antroje vietoje“, – apklausos rezultatus BNS komentavo „Vilmorus “ vadovas Vladas Gaidys. Trečioje vietoje su 51,2 proc. palankumu lieka premjeras. „Tai stabilus jo rezultatas nuo praėjusių metų liepos“,– sako sociologas. Nepalankiai premjerą vertina 26 proc. respondentų, panašiai kaip ir gruodį. Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus reitingas taip pat stabilus – jį teigiamai vertina 48,2 proc. gyventojų, o neigiamai – 15,9 proc. „Lygiai tiek pat jis ir prieš metus turėjo,“ – tvirtino V. Gaidys. „Jeigu kalbėtume daugiau apie ministrus, kurių yra 14, tai 6 turi teigiamą balansą, o 8 – neigiama. Teigiamiausias – Linkevičius, o neigiamiausias – sveikatos ministras Aurelijus Veryga (54,1 proc. žmonių jį neigiamai vertina, 23 proc. – teigiamai),“ – sakė sociologas. Pasak jo, A.Verygos reitingas per mėnesį nepakito – jis „stipriai neigiamas“. Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio populiarumas smuko 5 procentiniais punktais – iki 42 proc. teigiamų vertinumų. Šeštas – R.Žemaitaitis su 40,2 proc. palankumo balsų. „Ketvirtą mėnesį iš eilės auga jo reitingas,“ – pranešė V. Gaidys. Jis taip pat pabrėžė, kad R.Žemaitaitis yra vienintelis partijos pirmininkas, turintis teigiamą balansą – jį daugiau žmonių vertina teigiamai negu neigiamai (19,8 proc.). „Visi kiti – ar Karbauskis, ar Landsbergis savo lektorate yra mėgstami, bet galų gale turi neigiamą rezultatą, išskyrus R.Žemaitaitį, kuris mėgstamas ir kitų,“ – sakė V. Gaidys. Visuomenės apklausą dienraščio „Lietuvos rytas“ užsakymu bendrovė „Vilmorus“ atliko sausio 12–21 dienomis.











