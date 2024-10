Partijos Seimo rinkimams sukaupė daugiau kaip 3,2 mln. eurų: gausiausiai savo sąskaitą pripildė konservatoriai

Anot VRK, Seimo rinkimams Lietuvos regionų partija yra surinkusi per 134 tūkst. eurų. Didžioji dalis šios sumos – 79 tūkst. eurų – politinės jėgos lėšos. Be to, apie 28 tūkst. eurų yra suaukoję patys kandidatai, panašią sumą – 27 tūkst. eurų – fiziniai asmenys.