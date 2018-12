Vyriausybė ketvirtadienį profsąjungoms pasiūlė, kad dėl mokytojų atlyginimų kėlimo būtų pasirašytas politinių partijų susitarimas.

DELFI kalbinti partijų pirmininkai teigė, kad toks pasiūlymas tikrai gali būti priimtas vieningai.

Landsbergis: ministrės politinė karjera jau baigta

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis teigė, kad politikai pasiruošę tartis, o ministrės karjerą vadina jau baigta.

„Mokytojai jau pasiekė pergalę. Ministrės politinė karjera jau baigta, o kad ir kas bus kitas ministras – tikrai bus lankstesnis derėtis ir klausytis. O ir Premjeras jau pradėjo girdėti – partijų susitarimą nuo 2020 dėl mokytojų atlyginimų siūlyti? Tik, kaip sakoma, too little, too late (liet. Per mažai, per vėlai)“, – feisbuke tvirtino G. Landsbergis.

Anot jo, dabar bus tariamasi, tačiau esą jau norisi galvoti, kas bus, kai kitai politinei partijai reikės „iš išgramdyto puodo mokytojams algas kelti“.

„Kai šių metų gegužės mėnesį ministras Šapoka su Premjeru padalino „milijardą eurų milijonui gvyentojų“ per trejus metus ar reikėjo susitarimo? Nope (liet. Ne) . Einam – darom – apie pasekmes negalvojam. 350 mln eurų iš 2019 metų biudžeto išimta nederinus, neprašius paramos, nediskutavus. Nes tokia yra politinė valia. Ką gi, tam prieštarauti sunku. Balsų yra – proto nereikia. Bet dabar staiga jau norisi diskutuoti apie tai, kas bus 2020 metais, t.y. jau po kitų Seimo rinkimų. Kai kitai politinei partijai reikės iš išgramdyto puodo mokytojams algas kelti“, – svarstė G. Landsbergis.

Parlamentaro teigimu, dabar kitus darbus reiktų nustumti į šoną ir imtis svarstyti to, kas svarbiausia. „Susitarti reikia dėl kitų metų biudžeto. O ir laiko dar yra – antrasis svarstymas kitą savaitę. Atidėkime tą nelemtą mokesčių pertvarką, grąžinkime pinigus į biudžetą ir sutarę su mokytojais kelkime algas, – teigė G. Landsbergis ir pridūrė. – Mes pasiruošę dėl to tartis.“

G. Landsbergio teigimu, TS-LKD frakcija pakvietė ministrą pirmininką apie tai padiskutuoti.

Kirkilas: tai vienintelis įmanomas susitarimas

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas DELFI teigė, kad dėl mokytojų atlyginimų partijos tikrai turėtų susitarti.

„Pasiūlymą vertiname teigiamai, – teigė G. Kirkilas, pridurdamas, kad pasiūlymas dėl ilgalaikio mokytojų atlyginimo plano buvo pasiūlytas dar jo vadovavimo Vyriausybei metu, tačiau tąkart taip ir nebuvo įgyvendintas. – Jei partijos elgsis nuoširdžiai ir nepolitikuos, tai galima susitarti.“

G. Kirkilas teigia, kad šioje situacijoje politikai dėmesį gali nukreipti į artėjančius rinkimus.

Parlamentaro teigimu, mokytojų streikas nėra vien dėl finansavimo trūkumo. „Daug ko trūksta, – teigė G. Kirkilas. – Bet jei tarsimės ir dėl kitų dalykų, tų susitarimų nebus. Kol kas galime susitarti tik dėl mokytojų atlyginimų perspektyvos. Tai turbūt vienintelis įmanomas (susitarimas – DELFI), nes paskui jau ideologija prasideda.“

Paluckas: Vyriausybė įvedė naują standartą – „mokytojas ant grindų“.

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas siūlymą partijoms susitarti vadina pirmu konkrečiu ir realiu šios Vyriausybės siūlymu.

„Tai būtų pirmas šios Vyriausybės inicijuotas rimtas susitarimas ir konkretus. Nes iki šiol siūlytiems trūko apčiuopiamumo ir realumo, – kalbėjo parlamentaras. – O kalbant apie susitarimą pirmiausia reikia žiūrėti, kokios nuostatos. Mes tas nuostatas derinsime su visomis profesinėmis sąjungomis. Tai ne paslaptis. Jei Vyriausybė tikisi, kad tame susitarime atsiras kažkokios kitos nuotaikos, nei profesinių sąjungų reikalavimai, tai tokių lūkesčių geriau net nepuoselėti.“

G. Paluckas teigia, kad Vyriausybė tokio siūlymo ėmėsi turėdama ir kitų tikslų: „Matau, kad Vyriausybė nori savo bejėgiškumą pridengti politinių partijų susitarimu“.

Parlamentaras teigia, kad mokytojų streikas jau peraugo materialinius argumentus. „Pats premjeras ir Vyriausybė pademonstravo didžiulę nepagarbą ir įvedė naują prestižo standartą – „mokytojas ant grindų“. Tai jau emociniai argumentai. Tokios nepagarbos nepatyrė nė viena kita profesinė grupė. Net medikai po mitingų ir piketų buvo pakviesti pas premjerą ir išklausyti, buvo siūlymai formuluojami, pasirašytas susitarimas, kurio nelabai laikosi, bet buvo dėmesys“, – tvirtino politikas.

Anot G. Palucko, mokytojai stumiami į pakraštį.

Streiko organizatorių reikalavimai

Streiką organizuojanti Lietuvos Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) reikalauja nedelsiant atsisakyti šios „minutinės“ darbo užmokesčio sistemos ir įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų ne daugiu kaip 18 kontaktinių valandų. Taip pat – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc. bei mažinti vaikų skaičių klasėse.

Tos profesinės sąjungos, kurios pasirašė sutartis ir patvirtino, kad sutinka su naujojo etatinio modelio įvedimu, negalėjo jungtis prie streiko.

Streiką organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjungos atstovai teigia, kad dėl dabartinių švietimo problemų ministrė Jurgita Petrauskienė turėtų prisiimti atsakomybę.

Streikas neterminuotas, todėl neskelbiama galima jo pabaiga.

DELFI primena, kad po beveik dviejų parų, praleistų ministerijoje, mokytojai penktadienio popietę rinksis į mitingą.

