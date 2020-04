Parodė, kaip atrodo vestuvės per karantiną: be bučinių, artimųjų ir Mendelsono maršo

Sustojo verslai, skrydžiai, traukinai, laivai, pasauliui gresia ekonominė katastrofa, tačiau už visa tai yra vienas, daug stipresnis dalykas. Tai meilė. Šio jausmo iš žmonių neatėmė nei karai, nei baisių ligų protrūkiai, neatims ir dabar įvestas karantinas. Norėdami prisiekti vienas kitam amžina meile – jaunavedžiai nieko nebijodami žengia į Vilniaus santuokų rūmus ir atlieka šią šventą pareigą.

Vestuvės vyksta pilnu tempu, tačiau be įprastų, labai gražių tradicijų, prie kurių visi esame pratę. Ceremonijos metu neskamba Mendelsono maršas, taip pat nėra viską vainikuojančių bučinių bei audringų plojimų iš susirinkusių sveikintojų. Jie tiesiog neįleidžiami.

Jeigu nesupyks šio sudėtingo laikmečio sutuoktuvininkai, pavadinčiau visą tai – kukliuoju šventės variantu. Kuklu, bet ypatinga – reiktų pridėti. Pagalvokite, kaip romantiškai skambės pasakojimas apie tokias vestuves po daugelio metų. Pasisodins anūkėlius ant kelių ir porins, kokia ypatinga meilės šventė buvo, beveik kaip per karą. „Kai kiti bijojo – mes išdrįsome“, – girsis, arba, kad dramatiškiau skambėtų sakys. – „Žmonės tais 2020-iais metais net iš namų kojos nekišdavo, o mes susituokėme, nes labai karštai mylėjome“. Ach!

Ant sostinės santuokos rūmų durų priklijuoti pranešimai, kad į vidų gali patekti daugiausiai penki asmenys. Du jaunieji, du liudininkai ir jeigu labai reikia – vertėjas. Daugiau nepateks niekas. Nei labai jausminga jaunosios mama, nei vaikaitės priesaiką pamatyti svajojusi močiutė.

Paklausiau darbuotojų, ar galima pasikviesti fotografą arba operatorių, deja, atsakymas buvo neigiamas. Vertėjas, pasak darbuotojų, yra būtinoji paslauga tuo atveju, jeigu nuotaka ar jaunikis nemoka lietuviškai, o štai ceremoniją įamžinantys asmenys tikrai nėra būtini. Jeigu pora pageidauja – paveiksluotis gali iškart po susirašymo, prie santuokų rūmų, ant pievelės ar prie automobilio. Be to, liudininkams niekas nedraudžia išsitraukti savo fotoaparatą ar išmanųjį telefoną su kamera ir paspausti porą kadrų. Darbuotojos to tikrai neriboja ir net pačios mielai šypsosi nuotraukai.

Visus žengiančius į santuokų rūmus pasitinka kauke veidą prisidengusi darbuotoja, kuri kontroliuoja, kad tiek jaunieji, tiek liudininkai būtų su visomis reikalingomis apsaugos priemonėmis. Ant veidų turi būti kaukės, o ant rankų guminės pirštinės. Prie durų stovi stalelis, ant jo dezinfekcinio skysčio buteliukas. Pirmiausia siūloma dezinfekuoti savo pirštines, o tada darbuotoja paprašo visų atvykusių pasų, santuokos registracijai įforminti. Kol vyksta dokumentų patikra dalyviams siūloma laukti prie drabužinės.

© Orijus Gasanovas

Pageidaujama, kad susirinkę nenorėtų naudotis tualetu, tačiau, jeigu reikalas labai prispirs – tokia galimybė bus suteikta, tik viską teks daryti „greituko“ būdu, nes laikas skirtas būti santuokos rūmų viduje yra ribotas. Ceremonija turi vykti kuo greičiau.

Viską, ką daro atėję susituokti, stebi ir atidžiai prižiūri santuokų rūmų valytoja. Moteris apsiginklavusi purškalais ir dezinfekantais valo kiekvieną vietą, kur tik prisilietė nuotaka, jaunikis ar jų liudininkai. Atsirėmė į sieną, prisėdo ant drabužinės stalo, paspaudė apšvietimo mygtuką – viską tą pačią sekundę valo, purškia, valo. Kad nė viena bakterija nebūtų palikta!

© Orijus Gasanovas

Karantino metu nenaudojama garsioji ir iškilmingoji rūmų salė. Vietoje jos sumanyta poras tuokti netoli durų esančioje fojė. Jeigu tik nori – žmonės esantys lauke gali viską stebėti – durys stiklinės. Tik vargu ar kas girdėsis.

Ceremonijos metu dirba trys metrikacijos skyriaus pareigūnės. Viena veda ceremoniją, skaito įprastus šiai progai tekstus, kita – asistuoja jai, paduoda reikalingus dokumentus, reguliuoja tvarką, kad susirinkę keturi asmenys pasirašytų. Trečioji pareigūnė dirba prie kompiuterio ir viską fiksuoja sistemoje, kad santuoka būtų užregistruota tvarkingai.

Įdomu, kad sutuokimo ceremonija prasideda be didelės įžangos, o liūdniausia, kad neskamba nei Mendelsonas, nei koks nors kuklesnis pakaitalas. Muzikos visai nėra. Tai padeda sutaupyti laiko rūmų darbuotojoms, bet šiek tiek nuvilia jaunuosius, nes dingsta visa vestuvių pompastika.

© Orijus Gasanovas

„Nusprendėme atsisakyti visko, kas nėra būtina“, – sako Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolanda Kuzmienė. „Reaguodami į tai, kad šalyje įvestas karantinas nusprendėme nenaudoti mūsų pagrindinės salės, nes nenorime, kad žmonės eitų giliau į pastato vidų ir jame užsibūtų, be to salė nėra taip gerai vėdinama, kaip mūsų fojė, todėl būtų daugiau pavojaus išplisti virusui“, – įsitikinusi J. Kuzmienė.

Dėl Mendelsono, kurį tikrai norėtųsi išgirsti, metrikacijos skyriaus vedėja taip pat turi logišką paaiškinimą: „Stengiamės, kad ceremonijoje būtų kuo mažiau mūsų darbuotojų, todėl ramesnėmis dienomis būna tik du, o aktyvesnėmis, kai santuokų vyksta daugiau – pakviečiame ir trečią. Taip pat budi valytoja. Jeigu norėtume, kad skambėtų maršas – reiktų dar vieno asmens. Muziką pas mus leidžia atskiras žmogus, todėl nusprendėme, kad galima apsieiti ir be to. Viskas dėl mūsų jaunavedžių sveikatos. Saugome juos“.

© Orijus Gasanovas

Visi juk žinome, kas vyksta tada, kai metrikacijos skyriaus darbuotoja jaunosios ir jaunikio paklausia, ar jie sutinka tapti vienas kito vyru ir žmona, kai pasako „taip“ arba „sutinku“ – įprastai darbuotoja pasiūlo pasibučiuoti. Tai būna nuostabi akimirka, pati fotogeniškiausia. Deja, tačiau karantino metu šio siūlymo atsisakyta. Darbuotoja net nesako: apsikabinkite. Ji teisingai daro, juk nerekomenduojama per daug suartėti.

Kai kurios poros vis tik nesusitvardo, nusiima nuo veidų kaukes ir įsisiurbia vienas kitam į lūpas. Tačiau tikrai ne visos, dauguma lietuvių juk kuklūs – kai niekas nesiūlo, tai ir nesibučiuoja.

„Jeigu jie nori – gali. Viskas gerai, mes nedraudžiame, bet ir nesiūlome“, – sako Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, tačiau primena, kad kaukes nusiėmus ir pasibučiavus, derėtų jas tuoj pat atgal užsidėti ant veido. Juk karantino metu dera saugoti ne tik save, bet ir aplinkinius.

Dėl žiedų, kuriuos vestuvėse vienas kitam užmauna sutuoktiniai irgi jokių draudimų nėra. Vis dėlto dažna pora net nenusiima karantino sąlygoms būtinų guminių pirštinių, ir mauna žiedelius vienas kitam tiesiai ant jų. Jolanta Kuzmienė sako, kad jeigu jaunieji pageidauja, tai trumpai akimirkai gali pirštines nusiimti, o užsimovę žiedelius, jas ir vėl užsidėti. Taisyklės yra taisyklės, ypač svarbu į jas atsižvelgti dabar, kai visi bijome pavojingos ligos.

© Orijus Gasanovas

„Meilė koronos metu“, – matyt prisimindama Gabrielio Garcia Marquezo knygą „Meilė choleros metu“ nusijuokia žavi tamsiaplaukė nuotaka, žengdama garsiaisiais santuokų rūmų laiptais, vos po ceremonijos. Jai ir jos išrinktajam nesinorėjo keisti iš anksto numatytos vestuvių datos, todėl kaip ir planavo, meilę vienas kitam prisiekė balandžio 11-ąją, praėjusį šeštadienį.

Iškart po šių jaunavedžių, į santuokų rūmus žengė kita pora. Už jų laukė dar kelios. Nėra ko slėpti, didžioji dalis nuotakų – laukiasi, matyt, tai viena iš priežasčių, kodėl vis tik vėlesnė data vestuvėms netinka. Poros nori, kad mažyliai gimtų santuokoje.

Nors šventė tikrai kuklesnė, tačiau nuotakos net ir per karantiną pasistengė iš širdies. Pūstos, baltos ir rožinės suknelės, išpurentos, iškedentos šukuosenos, ryškūs makiažai, gėlių puokštės. Paklaustos, kas jas stilizavo, ar pas kirpimo meistres šukavosi, ar pačios – merginos nesileido provokuojamos ir tik plačiai šypsojosi. „Be komentarų“, – it išdidi popscenos žvaigždė leptelėjo viena.

Rusiškai kalbantis jaunikis, paklaustas kodėl nepakeitė vestuvių datos labai protingai pajuokavo: „Dabar už mažesnį biudžetą galima susituokti, nereikia daryti baliaus“.

Visiška tiesa, nes karantino metu vykstančios vestuvės prasideda ir baigiasi santuokų rūmuose. Be jokio „baliaus“. Nei kavinės, nei restoranai šiuo metu negali surengti puotos, kokias įprastai tuokdamiesi mėgsta daryti lietuviai.

© Orijus Gasanovas

Iš kitos pusės – jaunieji beveik negauna dovanų, nes jų pasveikinti neateina nei draugai, nei giminės. Iš penkių porų, kurios Vilniuje tuokėsi praėjusį šeštadienį, tik pas vienus suvažiavo daug sveikintojų, tačiau viskas vyko pagal taisykles. Niekas nelipo iš automobilių, sveikinimo kalbos buvo sakomos pro nuleistus langus, o tada įvyko pati gražiausia dalis – kolona draugų ir giminių užvedė automobilių variklius ir ėmė sukti ratus aplink santuokų rūmus, pypsėjo ir švilpė pro langus, taip keldami nuotaiką ir kitoms, tuoktis atvykusioms poroms.

– Ar daug žmonių dėl ligos vis tik nusprendė pakeisti vestuvių datą? – paklausiau Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos.

– Tiesiai pasakysiu jums – apie penkiasdešimt procentų porų išties pabijojo karantino. Vestuvių jie neatšaukė, bet perkėlė į kitą datą, dauguma pasirinko vasaros vidurį. Labai daug darbo turėsime tuo laikotarpiu, – sako ji.