Parlamentaras turi išsikelti iki Naujųjų metų ir visiškai atsiskaityti už gyvenimą Seimo viešbutyje, nusprendė valdyba. Toks sprendimas priimtas, nes N. Puteikis turi būstą Vilniaus mieste. Seimo valdybos duomenimis, „Seimo nario Naglio Puteikio nuosavybės teise turimos gyvenamosios patalpos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra 2,5 km atstumu nuo Seimo rūmų“. Pagal Seimo statutą, gyvenamoji patalpa Seimo viešbutyje pirmiausia suteikiama parlamentarui, neturinčiam ir per pastaruosius penkerius metus iki prašymo pateikimo dienos nuosavybės teise neturėjusiam gyvenamosios patalpos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir ji yra ne toliau kaip 25 km nuo Vilniaus miesto administracinės ribos. Jeigu Gedimino prospekte prieš Seimo rūmus esančiame viešbutyje yra laisvų vietų, čia gali būti apgyvendinami ir kiti parlamentarai. Tokie Seimo nariai moka už komunalines paslaugas. Susiję straipsniai: Kandidatų į prezidentus diskusijoje – kandžios replikos: norite atidaryti vartus į Rytus Puteikis apie dalyvavimą prezidento ir sostinės mero rinkimuose: noriu sukrėsti Lietuvą N. Puteikis nurodymą išsikraustyti iš Seimo viešbučio vadina valdančiųjų kerštu už tai, kad jis antradienį balsavo prieš valstybės biudžeto projektą. „Manau, kad tai puikus kerštas ir pretekstas, kad būdamas valdančiojoje koalicijoje drįsau balsuoti prieš biudžetą ir pareikšti paramą streikuojantiems mokytojams“, – BNS sakė parlamentaras. Jis teigė nebuvęs informuotas apie trečiadienį priimtą nurodymą. „Galėjo pasikviesti mane. Lenkų frakcijos nariai, kurie yra tokioje pačioje pozicijoje kaip aš, represijų nesusilaukė, nes jie balsavo už biudžetą. Ką gi, ačiū Seimo valdybai“, – kalbėjo N. Puteikis. „Eisiu nakvoti pas mokytojus į ministeriją“, – pridūrė politikas. Jis pripažino Vilniuje turįs nekilnojamojo turto, nors jo namai Klaipėdoje. Į Seimo viešbutį politikas įsikraustė praėjusių metų pradžioje vietoje mandato atsisakiusio Kęstučio Pūko. „Buvo laisvų vietų, aš paprašiau, mane įkėlė. Aš už viską moku. Kodėl mane dabar iškelia?“ – stebėjosi N. Puteikis. Laisvo buto viešbutyje prireikė konservatorei Irenai Haasei. Šakiuose gyvenanti politikė šių metų rudenį išrinkta į Seimą Zanavykų apygardoje.

