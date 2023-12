Seimo nario pastebėjimu, nors dar pernai įsigaliojus kodekso pakeitimams vidaus vandenų transporto priemonių technines apžiūras teoriškai atlieka LTSA atestuoti juridiniai asmenys, faktiškai nebuvo atestuotas nė vienas juridinis asmuo, todėl funkciją ir toliau vykdo pati administracija.

„Padėties analizė parodė, kad nauji dalyviai apžiūros neatlieka, nes atestacijai keliami reikalavimai yra itin griežti. Visi laivų valdytojai, kurie norėtų patys atlikti techninę apžiūrą, privalo būti nepriklausomi nuo bet kokios kitos vidaus vandenų transporto veiklos. Todėl siūlau į kodeksą įrašyti, kad technines apžiūras atliekanti įmonė turi turėti ne mažiau nei 2 specialistus. Tuomet nebūtų sukuriama nepagrįsta našta verslui, paslaugą teikiantys specialistai galėtų keistis, o paslaugos nereikėtų nutraukti“, – sako A. Bagdonas.

Lietuvoje per metus vidutiniškai atliekant mažiau nei 500 techninių apžiūrų, o jas atliekantiems specialistams taikant nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijus, dėl kurių jie negali vykdyti kitų su vidaus vandenų transporto veikla susijusių veiklų, vienoje įmonėje, A. Bagdono teigimu, 2 specialistai yra optimalus skaičius.

Be to, pataisos numato, kad įmonės, siekiančios atlikti vidaus vandenų transporto priemonių apžiūrą, pagal tarptautinį standartą būtų akredituotos ne kaip A, o C tipo kontrolės įstaigos – išskyrus burinių jachtų techninę apžiūrą. „C tipo kontrolės įstaiga nuo A tipo skiriasi tik nepriklausomumo laipsniu, o reikalavimai dėl objektyvumo ir nešališkumo abiejų tipų kontrolės įstaigoms išlieka tokie patys“, – sako liberalas.

Remiantis šiuo metu galiojančiu reguliavimu, techninės apžiūros privalomos vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės – ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Vidaus vandenų laivų registre įregistruoto pramoginio ar asmeninio laivo, eksploatuojamo ne tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone arba vykdant komercinę veiklą – kas dvejus metus, pramoginio laivo, naudojamo keleiviams vežti – kas vienus metus.

Kaip dokumento aiškinamajame rašte pažymi A. Bagdonas, pramoginių ir asmeninių laivų, eksploatuojamų tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone nevykdant komercinės veiklos, ir tarnybinių laivų, pastatytų kaip pramoginiai laivai, techninė apžiūra neatliekama. Vidaus vandenų transporto priemonių, eksploatuojamų tik užsienio šalyse, techninė apžiūra atliekama tokios vidaus vandenų transporto priemonės savininko prašymu.

Parlamentaro duomenimis, pastaraisiais metais vidutiniškai atliekama iki 500 techninių apžiūrų per metus.

Siūloma, kad Vidaus vandenų transporto kodekso pataisos įsigaliotų kitų metų liepos 1 d.

Seimo Teisės departamentas mano, kad dėl siūlomo teisinio reguliavimo reikėtų gauti Vyriausybės išvadą.