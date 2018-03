Seimo pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė parengė įstatymo pataisą, pagal kurią parlamentaras, be pateisinamos priežasties praleidęs iš anksto paskelbtą plenarinį, komiteto, komisijos ar kitų struktūrinių padalinių posėdį, atlyginimo už tą dieną negautų. „Per dieną būna du plenariniai posėdžiai – rytinis ir vakarinis. Jei be priežasties nedalyvauji viename jų, negauni 50 proc. algos, jei visą dieną – netenki viso atlyginimo. Viskas paprasta ir aišku“, - „Lietuvos žinioms“ sakė R. Baškienė. Duomenis apie parlamentarų lankomumą sisteminančios Etikos ir procedūrų komisijos skaičiavimu, sausį buvo sušaukti trys plenariniai posėdžiai, per kuriuos vyko iš anksto numatyti balsavimai. Juose nedalyvavo nuo 12 iki 32 Seimo narių, vidutiniškai - 19 parlamentarų.

