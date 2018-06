Teikiamu įstatymų paketu Vyriausybė siūlo nustatyti, kad visų kultūros įstaigų direktoriai į pareigas būtų skiriami penkerių metų kadencijai. Respublikinių ir savivaldybių muziejų, bibliotekų, kultūros centrų vadovų kadencijų skaičius nebūtų ribojamas. Tuo metu nacionalinių įstaigų, valstybės kultūros centro direktoriai į pareigas negalėtų būti skiriami daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Anksčiau svarstydami Muziejų įstatymo pataisas Seimo nariai buvo pritarę konservatoriaus Jurgio Razmos pataisai išvis atsisakyti kadencijų, bet projektui grįžus į Seimo Kultūros komitetą, šis vėl jas įrašė. Kadencijų kritikai teigė, kad rajonuose ir taip trūksta kompetentingų žmonių į vadovų pareigas, todėl gali būti sunku rasti žmonių, norinčių bei galinčių dalyvauti konkursuose kas penkerius metus. Visiems vadovams taip pat norima nustatyti reikalavimą dėl nepriekaištingos reputacijos. Tokiais asmenimis nebus laikomi už tyčinį, korupcinį nusikaltimą nuteisti asmenys ir turintys neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, uždraustų organizacijos nariai, atleisti iš pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, darbo drausmės pažeidimų, kai nuo atleidimo nepraėjo treji metai, piktnaudžiaujantys alkoholiu, vartojantys narkotikus, šiurkščiai pažeidę Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kai nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo treji metai. Kultūros įstaigų vadovams ketinama leisti dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą, jeigu jis nesukelia interesų konflikto, nediskredituoja kultūros centro autoriteto.

