„Visi žinome, kad erdvių, kur sklinda priešiška propaganda, yra daug ir įvairių – televizija, radijas, kiti dalykai. Mes savo sprendinius, kaip valstybė, esame pasiūlę, daug dalykų ir padarę, pakankamai neblogai sekasi su saugikliais, bet yra tokie dalykai kaip socialiniai tinklai. Ir mums gerai žinoma problema, kai priešiška jėga, valstybė ar jų atstovai imasi manipuliuoti socialinių tinklų platformomis per automatizuotas botų paskyras“, – problemą pristatė NSGK pirmininkas.

L. Kasčiūnas atkreipė dėmesį, kad botai yra pasitelkiami dirbtinai didinti dezinformacijos ir propagandos sklaidą ir pagrindinis jų veiklos tikslas – sukelti informacinį triukšmą bei pasiekti priešiškai valstybei naudingų tikslų.

„Tai gali būti tūkstančiai, šimtai tūkstančių netikrų socialinių paskyrų, valdomų automatizuotu būdu. Funkcijos botų, be jokios abejonės, yra reaguoti į įrašus, juos komentuoti, jais dalintis, didinti jų populiarumą, pasiekiamumą, peržiūrą. Viso to tikslas – sukurti dezinformacijos srautą, per tą masiškumo palaikymą naratyvo ar žinutės ir neva sukurti įspūdį, kad tai yra patikima žinia. Ir tokiu būdu iš esmės kalti per visuomenės nuostatas, emocijas, argumentaciją ir dezinformacijos naratyvą pristatyti kaip naujieną“, – aiškino politikas.

Siekiant užkardyti kenkėjiškų botų veiklą L. Kasčiūnas siūlo inicijuoti dviejų įstatymų pataisas – Visuomenės informavimo įstatymo bei Baudžiamojo kodekso pokyčius. Pasak jo, į Visuomenės informavimo įstatymą ketinama įtraukti naują sąvoką – manipuliavimą interneto platforma.

„Tai interneto platformos paskyrų turinio sklaidos didinimo būdas, kuriuo siekiama, naudojant automatizuotai tvarkomas ar automatiškai kontroliuojamas interneto platformos paskyras ar jų grupes, dirbtinu būdu padidinti paskyrų turinio, peržiūrų, komentarų, pasidalinimų, patiktukų, sekėjų, prenumeratorių skaičių tam, kad interneto platformos algoritmai šiam turiniui suteiktu pirmenybę ir tokiu būdu jis taptų pasiekiamas dideliam vartotojų platformos ratui“, – sąvoką nurodė L. Kasčiūnas.

Jei būtų manipuliuojama interneto platforma, siūloma įtraukti reikalavimą pašalinti turinį bei panaikinti galimybę jį pasiekti.

„Ir mes kalbame apie Lietuvos saugumą, apie karo kurstymą, grėsmę Konstitucijai. Mes nekalbame nei apie tai, kad tu gali tai naudoti biznio reikalams, reklamai, mes kalbame apie draudžiamo turinio populiarinimą ir bandymą jį taip nukreipti prieš mūsų valstybę. Tas turi būti labai aiškiai fiksuota, mes kalbame apie nacionalinio saugumo rėmus“, – nurodė politikas.

Taip pat siūlomi Baudžiamojo Kodekso pakeitimai. Numatyti, kad manipuliuojantys interneto platforma didina turinį, nukreiptą veikti prieš Lietuvos Respubliką, prieš Konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ir ekonomikos galią, sklaidą.

Siūloma už veiklą bausti bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki trijų metų, o už tą veiką turėtų atsakyti ir juridinis asmuo.

L. Kasčiūnas pažymėjo, kad šiuos įstatymų pakeitimus ketinama Seimui pateikti artėjančios pavasario sesijos metu.

„Kitą savaitę paskirsiu būtent Seimo nariams pasiūlymą prisijungti prie manęs, kaip šitos iniciatyvos vieną iš autorių, kad galėtume registruoti į Seimo duomenų bazę ir, be abejo, kovo mėnesį, prasidėjus sesijai, mes eisime į pateikimą ir po to svarstymą ir visi kiti dalykai. Tikimės, kad per pavasario sesiją bus galima tuos įstatymo projektus priimti“, – nurodė NSGK pirmininkas.