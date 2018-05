Parlamentarų teigimu, gegužės 5 d. EK pirmininkas J. C. Junckeris dalyvavo K. Markso 200 metų gimimo metinių minėjime Tryro mieste, Vokietijoje. Savo kalboje J. C. Junckeris teigė, kad „Karlas Marksas buvo filosofas, mąstęs į ateitį, žvelgęs kūrybiškai. Šiandien jis kaltinamas dėl dalykų, už kuriuos neatsakingas ir kurių nepaskatino, nes daug jo parašytų dalykų perrašyti į priešingus“.

A. Ažubalis įsitikinęs, kad J. C. Junckerio kalboje išsakyta mintis, jog per 100 milijonų žmonių išžudę komunistiniai režimai nebuvo K. Markso atsakomybė, o rėmėsi iškraipytomis filosofo idėjomis, yra neteisinga. K. Marksas savo tekstuose atvirai skatino vykdyti ginkluotą revoliuciją, įvesti proletariato diktatūrą, išnaikinti „reakcionierių“ klases. Būtent šių idėjų įkvėpti veikti pradėjo baisiausi XX a. tironai: Leninas, Stalinas, Mao Zedongas, Pol Potas, Fidelis Castro. Parlamentaro teigimu, šie diktatoriai atvirai garbino K. Marksą, aktyviai studijavo jo idėjas ir įgyvendino jas, todėl atskirti marksizmo ideologijos nuo komunistinių režimų nusikaltimų negalima.

„K. Markso teorijos darė įtaką XX a. diktatoriams, kurie ne iškraipė, kaip teigia J. C. Junckeris, o realizavo aiškiai parašytas teoretiko idėjas. Visur, kur marksizmas buvo įgyvendinamas, jį sekė skurdas, genocidas, žmogaus orumo išniekinimas bei visapusiškas visuomenės moralinis dekadansas. Šį terorą patyrė ir didelė dalis ES valstybių, todėl EK pirmininko, kaip visai Bendrijai atstovaujančio pareigūno, elgesys yra nesuvokiamas ir netoleruotinas“, - teigė Seimo narys L. Kasčiūnas.

„J. C. Junckerio dalyvavimas K. Markso metinėse negali būti matomas kaip pavienis epizodas, nes tai yra tik vienas iš daugelio netinkamo komunizmo nusikaltimų įvertinimo ES pavyzdžių. Šiuo metu Europoje vis dar yra įsitvirtinęs ydingas įprotis skirtingai vertinti nacizmo ir komunizmo vykdytą terorą: kol nacistinės Vokietijos nusikaltimai yra visuotinai pasmerkti ir apie šiuos įvykius bei jų aukas yra aktyviai šviečiama visuomenė, komunistinių diktatūrų nusikaltimai vis dar nėra deramai įvertinti. Toks požiūris ne tik yra istoriškai klaidingas, bet ir skatina susiskaldymą dabartinėje ES“, - komentavo Seimo nariai.

Seimo nariai EP Europos liaudies partijos frakcijos pirmininkui Manfredui Weberiui formuluoja šiuos klausimus: kodėl J. C. Junckeris pasirinko dalyvauti K. Markso iškilmėse, nors buvo nuo to atkalbinėjamas? Ar toks dalies Europos istorijos ignoravimas yra priimtinas ir nepažeidžia visų europiečių lygybės principo? Ar sąmoningai sprendimą ignoruoti dalies Europos istoriją priimantis J. C. Junckeris negrasina gilesniu ES susiskaldymu ir Europos liaudies partijos reputacijai rinkėjų akyse? Kodėl ES institucijos, kurios pasisako už žmogaus teises bei laisves, dar nėra tinkamai įvertinusios marksizmo ir komunizmo, kuris neigia bet kokį žmogiškąjį orumą? Galiausiai, ar J. C. Junckerio pozicija komunizmo atžvilgiu atitinka ELP vertybinius principus?