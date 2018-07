Dauguma parlamentarų išnaudojo beveik visą leistiną mėnesio limitą, tačiau, kaip ir pernai, du Seimo opozicijos atstovai šių lėšų visiškai nenaudojo. Kaip rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos penktadienį paskelbta ataskaita, daugiausia išlaidų automobilių naudojimui bei priežiūrai per pusmetį išleido buvęs „tvarkietis“ Mišrios Seimo narių grupės narys Petras Gražulis – 4,6 tūkst. eurų. Po jo seka konservatorius Kęstutis Masiulis – 3,5 tūkst. eurų, „valstiečių“ frakcijos atstovai Justas Džiugelis ir Naglis Puteikis – atitinkamai 3,6 tūkst. ir 3,4 tūkst. eurų, socialdemokratas Juozas Olekas – 3,3 tūkst. eurų. Susiję straipsniai: Įvardijo Seimo narius, kurie yra didžiausi tarnybinio transporto su vairuotoju mėgėjai Gabrielius Landsbergis perspėja Karbauskį dėl grėsmės jam pačiam Liberalė Aušrinė Armonaitė automobilio išlaidoms neskyrė nieko, tačiau yra viena daugiausia išleidusių taksi paslaugoms ir viešojo transporto bilietams – 1,3 tūkst eurų per pusmetį. Konservatorius Mykolas Majauskas taip pat apsiėjo be išlaidų transportui, tačiau didžiąją dalį parlamentinių lėšų skyrė vizitinių kortelių gamybai – 2,5 tūkst. eurų bei pašto prekėms ir paslaugoms – 2,2 tūkst. eurų. Kai kurie išrinktieji nemažą dalį parlamentinių lėšų išleido veiklos ataskaitų spausdinimui bei platinimui. Antai liberalas Vitalijus Gailius tam skyrė 1,5 tūkst. eurų, buvęs konservatorius Mantas Adomėnas – 1,2 tūkst. eurų, konservatorė Monika Navickienė – 1,1 tūkst. eurų. Seimo nariai „valstiečiai“ Aurimas Gaidžiūnas ir Valius Ąžuolas ataskaitoms neskyrė nieko, tačiau yra vieni daugiausiai išleidusiųjų suvenyrams – atitinkamai po 2,2 tūkst. ir 1,3 tūkst. eurų. Tuo metu „tvarkietis“ Vytautas Kamblevičius pirmauja pagal išlaidas kanceliarinėms prekėms – 1,4 tūkst. eurų. Dalis parlamentarų nemažą dalį parlamentinių lėšų skyrė savo biuro nuomai – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Vanda Kravčionok šioms reikmėms skyrė daugiausia iš visų Seimo narių – beveik 2 tūkst.eurų. Dažnas Seimo narys parlamentines lėšas naudojo ir žiniasklaidai. „Tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis – 1,9 tūkst. eurų, „valstietis“ Tomas Tomilinas – 1,5 tūkst eurų., „tvarkietis“ Juozas Imbrasas – 1,3 tūkst. eurų, „valstietės“ Guoda Burokienė ir Agnė Širinskienė, taip pat socialdarbietis Algirdas Butkevičius viešosios informacijos rengėjų paslaugoms išleido po 1 tūkst. eurų. Konservatoriai Gabrielius Landsbergis bei Ingrida Šimonytė parlamentinėmis lėšomis nesinaudojo ir neišleido nieko, tarp mažiausiai naudojusių šias lėšas ir socialdarbiečių atstovai Seime – užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius – 90 eurų ir Gediminas Kirkilas – 553 eurų. Per mėnesį parlamentarai įvairioms su jų veikla susijusioms išlaidoms gali skirti 850–895 eurų.

