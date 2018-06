Priemonių plane minima papildoma poilsio diena per mėnesį tėvams, auginantiems vaikus iki 14 metų. Dabar šia teise tėvai gali naudotis, kol vaikui sukanka 12 metų.

Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, du vaikus auginantys tėvai gali naudotis papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpintu darbo laiku 2 valandas per savaitę, o auginantys tris ir daugiau vaikų - dviem poilsio dienomis per mėnesį arba sutrumpintu darbo laiku 4 valandas per savaitę, tačiau tik kol vaikams sueina 12 metų. Siūloma pratęsti galimybę naudotis šiomis lengvatomis, kol vaikui sueis 14 metų.

Tam reikėtų Darbo kodekso pakeitimų, kuriais būtų didinami įsipareigojimai darbdaviams, šis klausimas turėtų būti suderintas su Trišale taryba.

Priemonių plane numatyta, kad tuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija užsiims pirmą kitų metų ketvirtį.

Vieną vaiką auginantiems tėvams siūloma suteikti pusės dienos poilsio laiką per mėnesį, kol jam sukaks 14 metų. Šiuo metu Darbo kodekse nėra numatyta jokios lengvatos šeimai, auginančiai vieną vaiką.

Pagalbos šeimai priemonių plane taip pat siūloma leisti gaunantiems vaiko priežiūros išmoką pirmaisiais metais dirbti paliekant išmoką, jei gaunamas darbo užmokestis ne didesnis nei minimali mėnesinė alga (MMA).

Jei tėvai ar globėjai turi galimybių, gaunantiems vaiko priežiūros išmoką pirmaisiais metais, siūloma leisti dirbti kitą darbą. Siūlymas motyvuojamas tuo, kad tai sumažintų tokių darbuotojų atotrūkį nuo darbo rinkos, užtikrintų geresnes šeimos pajamas.

Vaikų priežiūros zonos valstybės institucijose - nebe naujiena, tačiau skatinant vaikų priežiūros paslaugų darbovietėse plėtrą numatytos paskatos įmonėms rūpintis darbuotojų vaikais - darbuotojams sumažės poreikis imti laisvą laiką nuo darbo.

ELTA primena, kad preliminarų Demografijos, migracijos ir integracijos 2018-2030 metų strategijos įgyvendinimo planą rengė valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Savo idėjas piliečiai galėjo išreikšti balandžio-gegužės mėnesiais, viešojoje konsultacijoje užpildydami anketą E.pilietis portale. Jos rezultatai bus paskelbti prieš Lietuvos demografijos forumą „Ar vėl tapsime 3 milijonų šalimi?”, kuris Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vilniuje rengiamas birželio 21 dieną.

Forumas skirtas su visuomene aptarti situaciją bei dar kartą pakviesti diskusijoms, po kurių bus atnaujinamas Vyriausybės parengtas priemonių planas Demografijos, migracijos ir integracijos strategijai įgyvendinti.