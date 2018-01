Profsąjungos A. Liniovo veiksmus apskundė atsižvelgusios į dešimties buvusių ir esamų Vilniaus pataisos namų pareigūnų skundą. Dvi šių pataisos namų pareigūnams atstovaujančios profsąjungos paprašė, kad situaciją įvertintų Teisingumo ministerija ir Kalėjimų departamentas. Pirmadienį išplatintame pranešime anonimiškai cituojami pataisos namų pareigūnai teigia, kad jų darbovietėje krūviai ir reikalavimai yra nepakeliami, o kai kuriems žmonėms suteikiamos išskirtinės sąlygos. Anot buvusių pareigūnų, netinkami A. Liniovo vadovavimo metodai, žeminimas, psichologinis spaudimas, tarnybinės įtampos didinimas yra tapę Vilniaus pataisos namų kasdienybe. „Tokia informacija kelia mums didelį susirūpinimą, todėl reikalaujame atitinkamų Kalėjimų departamento ir Teisingumo ministerijos veiksmų. (...) Pataisos įstaigos ir taip jaučia didelį darbuotojų stygių, o, susiklosčius panašioms situacijoms, greitai jose iš viso nebebus kam dirbti“, – viešųjų ryšių konsultantų išplatintame pranešime teigia Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Pareigūnų profesinių sąjungų žiniomis, A. Liniovas pavaldžių pareigūnų atžvilgiu išsako niekuo nepagrįstas pastabas apie darbo kokybę ir vykdomų funkcijų įvykdymo laiką, būdą. Direktoriaus pavaduotojas pavaldiems pareigūnams esą dažnai paveda vykdyti nebūdingas, pareigybės aprašymuose nenumatytas funkcijas. Profsąjungos žada rengti piketą, jeigu kalėjimų sistemai vadovaujantys pareigūnai į pateiktą informaciją nereaguos. Tuo metu pats A. Liniovas tvirtina, kad Kalėjimų departamentui ir Teisingumo ministerijai pateikta informacija yra melaginga. „Jie faktų gi nepateikė. (...) Toks jausmas, kad kažkas buvo įžeistas“, – BNS sakė pareigūnas. „Direktorius pasiūlė Jagminui, kad jis atvyktų į šią įstaigą. Jis pasiryžęs kalbėti šiuo klausimu“, – pridūrė jis. Pataisos namų direktoriaus pavaduotojas teigė anksčiau nesulaukęs skundų dėl savo vadovavimo metodų. Pareigūnas tvirtino, kad profsąjungų kreipimasis gali būti susijęs su pataisos namuose dirbančio vieno iš jų lyderių atžvilgiu pradėtu tarnybiniu patikrinimu. Teisingumo ministrės Mildos Vainiutės atstovė spaudai BNS teigė situaciją pakomentuosianti vėliau pirmadienį. Su Kalėjimų departamento atstovu susisiekti kol kas nepavyko.











