„Esame čia ne tam, kad skųstumėmės, o tam kad įvardintume problemas – apie tą betvarkę, kuri vyksta vidaus reikalų sistemoje. Mūsų nuomone, vidaus reikalų ministras visiškai nesusitvarko su savo pareigomis. Betvarkė prasidėjo Policijos departamente ir plinta po kitus“, – spaudos konferencijoje žurnalistams trečiadienį sakė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. Anot jos, „betvarkė“ prasidėjo Policijos departamente, o ministras negali suvaldyti „siautėjančio“ generalinio komisaro Lino Pernavo, kurio komandiruotėms, pasak jų, nuo 2016 metų išleista 125 tūkst. eurų. Taip pat policijos profsąjungos kritikuoja L. Pernavą dėl to, kad šis mokosi anglų kalbos tuos pačiu dirbdamas generaliniu komisaru. „Ministras neturi jokių svertų suvaldyti siautėjantį generalinį komisarą (...) Ministras paskirtas spręsti problemas, o ne tam, kad su paspirtuku po ministeriją važinėtų“, – teigė L. Soščekienė. Susiję straipsniai: VRM vadovas apie turto civilinį konfiskavimą: nuosavybė nėra neliečiama Pasitraukęs ugniagesių vadas meta kaltinimus ministrui Anot profsąjungų, nesilaikoma nuo sausio pirmos dienos įsigaliojusios Nacionalinės kolektyvinės sutarties, o ministras neįsiklauso į jų išsakomą kritiką. Profsąjungų atstovai sako, kad taip pat blokuojamas profesinių sąjungų mokesčio pervedimas jų nariams. Anot jų, taip bandoma užtildyti kritiką policijos departamento vadovams ir vidaus reikalų ministerijai. „Daug yra problemų, kurias mes norim spręsti, tačiau policijos vadovybė mato kitus svertus – nemokėti nario mokesčio. Jeigu darbdaviui nurodyta teisės aktuose vykdyti nario mokesčio nuskaitymą, tai jis tą privalo vykdyti“, – sakė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Taip pat profsąjungos teigia, kad pareigūnų vertinimo ir motyvacinė sistema neveikia skaidriai – kai kuriems pareigūnams darbo krūvis tik „popierinis“ ir priedai dalijami be pagrindo, fiktyviai skaičiuojant viršvalandžius, darbą naktimis. „Kaip pavyzdys, sėdi kabinete ir dirba du policijos pareigūnai, vienas turi didesnį, kitas mažesnį darbo stažą ir vienam surašomas tarnybinis vadovo pranešimas, kad pas tą, kuris dirba analogiškai ir vienodu darbo krūviu, jis turi 50 proc. viršijantį darbo krūvį ir jam mokamas priedas“, – sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Profsąjungos nori skaidrios darbo užmokesčio kėlimo sistemos, kuri būtų grindžiama ne priedais, o didinant bazinį pareigūnų atlyginimą, nuo kurio priklauso ir jų pensija. „Pinigų policijos sistemoje yra pakankamai, tačiau jiems skirtos lėšos darbo užmokesčio pakėlimui naudojamos prekėms ir paslaugoms (...) apie generalinio komisaro komandiruotes, turbūt iš viso yra non-sensas (...) tai yra išskirtinė kasta, kuri sau gali leisti tokį komandiruočių skaičių“, – sakė R. Katinienė. Profsąjungų atstovai išsakė ir kritiką dėl policijos skelbiamo mažėjančio nusikalstamumo. Jos teigia, kad kai kurie nusikaltimai paprasčiausiai nėra registruoti, klastojamas reagavimo į įvykius laikas ir tai vidaus reikalų ministrui yra žinoma. Profsąjungos žada piketus prie Lietuvos ambasadų užsienio šalyse, jeigu į jų kritiką nebus įsiklausyta. Profsąjungų spaudos konferencijon atvyko ir vidaus reikalų ministras E. Misiūnas, kuris profesinių sąjungų atstovų priekaištuose sakė įžvelgiantis „asmeninių ambicijų“. „Jeigu kiekvienai problemai iškilus, aš atsistatydinčiau, ar kiti ministrai atsistatydintų, tai nebūtų kam tų problemų spręsti. Aš matau asmenines ambicijas, negaliu to dalyko komentuoti (...) Bet tai, ką darome sistemoje, aš matau teisingus dalykus“, – žurnalistams sakė E. Misiūnas. Ministras generalinio komisaro L. Pernavo darbą vertina gerai ir džiaugiasi, jog šis tobulina anglų kalbos įgūdžius bei domisi policijos tendencijomis ir naujovėmis užsienyje, tačiau dėl susidariusios situacijos jį ketina kviestis kalbėtis su profesinėmis sąjungomis. Taip pat ministras teigia, jog policijoje įvykusios reformos buvo teisingos. „Vidaus reikalų ministras ir ministerija neturi teisės tiesiogiai daryti įtakos policijos sistemai (...) policija yra atribota nuo politikos formavimo, taip, esu bendravęs su policijos vadovais, sakiau, kad reikia kai kuriuos sprendimus priiminėti, tačiau sprendimų teisė lieka policijos vadovams“, – sakė E. Misiūnas. „Visa teisėsaugos sistema juda puikiai į priekį (...) turiu visą statistiką susidėliojęs (...) visuomenės pasitikėjimas išaugęs ir yra aukščiausioje stadijoje“, – pridūrė ministras. Anot E. Misiūno, darbo užmokestis policininkams nuo 2016 metų išaugo apie 30 proc., taip pat pareigūnų algos turėtų kilti ir šiemet. Anksčiau VRM skelbė, kad nuo sausio pirmos įsigaliojus mokestinėms reformoms, policininkų algos vidutiniškai šiemet turėjo kilti 57–77 eurais. Patruliai „į rankas“ šiemet turėtų gauti 844 eurus, tyrėjai turėtų sulaukti 1023 eurų algos, o skyrių, komisariatų viršininkų ir kitų aukštesniosios grandies policininkų algos vidutiniškai turėtų kilti iki 1397 eurų.

