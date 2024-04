Pareigūnai nustatė sprogimą daugiabutyje Viršuliškėse galimai sukėlusio vyro tapatybę

Manoma, kad šis žuvęs garbaus amžiaus vyras ir sukėlė gaisrą ir sprogimą, per kurį žuvo jis pats ir mažametis vaikas.

Per gaisrą vyro palaikai smarkiai apdegė, jo tapatybę pavyko patvirtinti tik suradus žuvusio vyro tolimą giminaitį ir atlikus DNR tyrimus. Be to, vyrą prieš pat nelaimę matė kaimynė, jam įėjus į kambarį, iškart įvyko nelaimė, tad ekspertizės išvados ir moters parodymai parodymai padėjo nustatyti žuvusiojo asmenybę.