Administracinis kodeksas už narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo numato baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. Šis administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, jau užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų. Vien šį mėnesį Šiaulių ir Telšių apskričių policijos aptarnaujamoje teritorijoje už kvaišalų vartojimą buvo surašyti 8 administracinio nusižengimo protokolai - Šiauliuose - 3, Telšiuose – 3, Pakruojyje -1, Joniškyje – 1, pažeidėjams paskirtos piniginės baudos. Nors bauda ir stipriai kerta per kišenę, tačiau per sveikatą kvaišalai kerta daug skausmingiau.

Pastaruoju metu mokyklose plinta nauji kvaišalai, nuo kurių vaikai krenta kaip lapai. Šis narkotikas yra paplitęs tarp įvairaus amžiaus vaikų. Bespalvė, bekvapė, skysta, aliejiniu pagrindu pagaminta medžiaga yra sintetinis kanabinoidas. Jis dažniausiai maišomas su elektroninių cigarečių skysčiu. Po tokio mišinio parūkymo vaikas pradeda nerišliai kalbėti, kliedėti, nesiorientuoti aplinkoje ir gali net apalpti.

Balandžio 6 d. dėl tokios cigaretės parūkymo medikų pagalbos prireikė vienoje Šiaulių progimnazijoje besimokančiai 13-ametei. Pasijutusiai blogai mergaitei buvo iškviesti medikai. Ji pripažino, kad, rūkant elektroninę cigaretę, ji pajuto, kaip tirpsta veidas, rankos, kojos ir apima nevaldomas drebulys. Atlikus tyrimą medicinos įstaigoje, mergaitės organizme buvo rasta narkotinių medžiagų.

Iš kur cigaretę gavo, ji neišdavė, tačiau metais vyresnio mokinio spintelėje buvo rasti 2 plastikiniai buteliukai su neaiškios kilmės skysčiu. Po specialistų tyrimo paaiškės, ar tik buteliukuose ne ta pati narkotinė medžiaga, kuri buvo ir mergaitės rūkytoje elektroninėje cigaretėje.

Balandžio 7 d. medikų pagalbos prireikė vienai Šiaulių globos namų gyventojai. 13-metė į globos namus grįžo nesiorientuojanti. Mergaitė buvo išvežta į Moters ir vaiko kliniką, kurioje konstatuota, kad ji apsinuodijusi kanapėmis ir jų dariniais.

Dėl narkotinių medžiagų perdozavimo pagalbos prireikia ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Balandžio 2 d. medikai ir policija buvo iškviesti į Šiaulių geležinkelio stoties tualetą. Čia, ant grindų, be sąmonės gulėjo gulėjo 45 vyras, šalia jo mėtėsi švirkštas.

Štai kokie yra kvaišalų vartojimo padariniai.

Tad labai svarbu jauną žmogų laiku sustabdyti. Tėvai, pamatę neadekvačiai besielgiančius savo vaikus, dažnai pasimeta, nežino, ką daryti. Štai balandžio 5 d. į Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatą kreipėsi viena šiaulietė, kuri, nežinodama, ką daryti, atsivedė čia nuo narkotinių medžiagų priklausantį savo 18-metį sūnų.

Pareigūnų patarimas vienas – kreiptis į Priklausomybių ligų centrą.

Asmuo, kuris savanoriškai kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės.

Tais atvejais, kai pas apsvaigusį arba ir pas neapsvaigusį asmenį randama narkotinių medžiagų, jam gresia jau baudžiamoji atsakomybė, nes pradedamas ikiteisminis tyrimas. Žmogaus biografijoje atsiranda įrašas – „teistas“. Ir tai reiškia ne tik baudą, ne tik laisvės atėmimą. Šis įrašas žmogui gali tapti trukdžiu trokštamai profesijai įsigyti, jo profesinės karjeros sėkmei.

Balandžio mėnesį dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis Šiaulių ir Telšių apskričių policijos aptarnaujamoje teritorijoje 8 žmonės pasmerkė save baudžiamajam persekiojimui, nes pas juos buvo rasta narkotinių medžiagų ir jiems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai – po 1 Šiauliuose, Joniškyje, Raseiniuose ir Mažeikiuose, po 2 – Kelmėje ir Telšiuose. Vienas jų ne tik dėl neteisėto disponavimo kvaišalais , bet ir dėl tikslo juos platinti.

Balandžio 13 d. areštinėje atsidūrė du 18-mečiai Kelmės gyventojai. Automobilyje, kuriame jie sėdėjo, pareigūnai rado polietileninį maišelį su augalinės kilmės, įtariama, narkotine medžiaga, kuri buvo skirta parduoti. Tik policijos pareigūnai sutrukdė jiems tai padaryti.

Balandžio 10-ąją įtarimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis pareikštas dar vienam Kelmės rajono gyventojui – 20-mečiui vaikinui, kurio vairuojamame automobilyje policijos pareigūnai rado ir paėmė aštuonis plastikinius buteliukus su skysčiu, įtariama, naudojamu elektroninėms cigaretėms „pagardinti“.

Baisiausia, kad apsvaigę nuo narkotinių medžiagų asmenys sėda prie automobilio vairo, nes tokie vairuotojai, kaip ir apsvaigusieji nuo alkoholio, kelia pavojų kitiems eismo dalyviams. Balandžio 16- osios vakarą pareigūnai Telšiuose sustabdė automobilį „Opel Astra“, kurį vairavo nuo narkotinių medžiagų apsvaigęs 20-metis. Augalinės kilmės kvaišalų buvo rasta ne tik jo organizme, bet ir jo striukės kišenėje bei automobilyje. Taip pat pareigūnai rado ir narkotinėms medžiagoms smulkinti skirtą prietaisą. Taigi vaikino kelionė tą vakarą baigėsi areštinėje.