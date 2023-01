Parama Ukrainai, apie kurią kalba tik puse lūpų: to Putino generolai bijo labiau nei vokiečių tankų

Nors drama, susijusi su vakarietiškų tankų tiekimu Ukrainai dar nesibaigė, Vokietijai spyriojantis, painiojantis, keičiant argumentus ir poziciją, sprendimai, regis, jau priimti, o Berlynas patenkino Lenkijos prašymą perduoti Ukrainai „Leopard“ tankų. O ir pati Vokietija, anot šios šalies žiniasklaidos, po amerikiečių signalų, kad JAV perduos Ukrainai tankų „Abrams“ nusileido spaudimui ir galiausiai priėmė sprendimą siųsti savo tankus „Leopard 2“.

Vienaip ar kitaip užsitęsęs ir dėmesį prikaustęs šarvuotosios technikos – ne tik tankų, bet ir pėstininkų kovos mašinų, kitų šarvuočių, artilerijos, amunicijos perdavimo Ukrainai klausimai pamažu tampa techninio pobūdžio.

Dabar šios detalės – kokie ir kiek tankų, kitos šarvuotos technikos pasieks Ukrainą ir kada ukrainiečiai galės panaudoti savo operacijoms yra laiko klausimas. Bet savo šalies atvadavimo ukrainiečiai negali vykdyti ne tik be sunkiosios sausumos technikos.

Neatsitiktinai politiniai sprendimai dabar persikelia iš sausumos į kitą erdvę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar Ramšteino susitikimo metu užsiminė, kad naikintuvų perdavimas taps kitu svarbiu klausimu. O Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas plk. Jurijus Ihnatas jau patvirtino, kad kalbos vyksta, netgi esą aišku, kokio tipo naikintuvus sąjungininkai perduos ukrainiečiams.

Būtent aviacija yra didžiausias NATO šalių pranašumas prieš Rusiją. Ir jei rusų pajėgos jau sausumoje patyrė ne vieną skaudų pralaimėjimą ukrainiečiams, naudojantiems tiek senesnę, tiek pažangiausią vakarietišką ginkluotę, ką galima pasiekti su modernia Vakarų karo aviacija?

Taikinyje – vienas populiariausių naikintuvų

Tai, nuo ko iš esmės prasidėjo Ukrainos prašymai šiame kare – uždaryti šalies dangų Rusijos aviacijai, t.y. ukrainiečiams iš Vakarų perduoti ne tik oro gynybos sistemas, bet ir naikintuvus, dabar vėl tapo opiu klausimu, prie ko sugrįžta.

Dar vasarą kovinės aviacijos tiekimo klausimas Ukrainai buvo svarstomas viešai, ypač po to, kai JAV Kongrese patvirtinta finansinė parama ukrainiečių pilotų rengimui – dalis jų jau mokosi simuliatoriuose valdyti būtent vakarietiškus orlaivius.

Tačiau tada visos kalbos pritilo, pažymėjus tik tai, kad pilotų rengimui prireiktų maždaug pusmečio. Šis laikas jau beveik baigėsi. Ir tada, lyg tyčia pasirodė žinia iš Nyderlandų, kad ši šalis svarstys naikintuvų F-16 tiekimo Ukrainai klausimą, jeigu Kyjivas paprašys. Nyderlandų užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra pareiškė, kad ministrų kabinetas tokį prašymą apsvarstys „be išankstinio nusistatymo“, esą nėra jokių tabu.

Nyderlandai turi dešimtis tokių naikintuvų, kuriuos nesyk naudojo ir savo šalies oro erdvės apsaugai, ir Baltijos oro policijos misijose, ir kovinėse užduotyse Afganistane, Sirijoje, Libijoje, Balkanuose. Nyderlandai keičia turimus F-16 į naujus 5-os kartos naikintuvus F-35, tad eskadrilės naikintuvų perdavimas Ukrainai gali būti tiek praktikinis, tiek simbolinis žingsnis.

Pastarasis nėra nereikšmingas veiksnys: 2014-siais per „Malaysia Airlines“ MH17 reiso skrydį , kurį nutraukė Rusijos pajėgų paleista raketa, žuvo beveik 200 olandų, o rusų karininkų kaltę Nyderlandų teismas įrodė, tad suteikti visokeriopą pagalbą Rusijai besipriešinantiems ukrainiečiams Nyderlandai turi ir papildomų motyvų. Praktine prasme tai yra įmanoma – per 200 naikintuvų F-16 kadaise turėjusios Karališkosios Nyderlandų karinės oro pajėgos pamažu juos išpardavė (Čilei ir Jordanijai), supjaustė, atidavė į muziejus, neteko per katastrofas, bet kelios dešimtys dar liko.

Įdomu tai, kad 12 tokių naikintuvų Nyderlandai pernai pardavė privačiai JAV bendrovei „Draken US“, kuri supirkinėja naikintuvus visame pasaulyje teikia paslaugas ir JAV karinėms oro pajėgoms. Kitaip, nei pastarosioms, privati bendrovė neprivalo atskleisti visų detalių, kas naudojasi jos paslaugomis – turtuoliai ar grupelė pilotų iš vienos didelės šalies Rytų Europoje.

F-16 yra vienas populiariausių, daugiausiai masiškai gamintų ir tebegaminamų Vakarų šalių naikintuvų, jo įvairias modifikacijas naudoja bent 8 Europos šalys – visos jos yra aktyvios Ukrainos rėmėjos, tad Nyderlandų sprendimas gali būti tik procesų pradžia.

Nepaprastai svarbus karo komponentas

Tai, kad plk. J. Ihnatas užsiminė apie primirštą, tačiau iš darbotvarkės nedingusią kovinės aviacijos temą, taip pat nėra atsitiktinumas.

„Duoti Ukrainai tokį ginklą kaip daugiatikslis lėktuvas mes prašėme dar Rusijos invazijos pradžioje. Ir tai suprantama, nes be aviacijos, be patikimos aviacijos priedangos iš viso labai sunku imtis bet kokių kovos veiksmų“, – pabrėžė J. Ihnatas.

Išties, būtent kovinė aviacija gali sudaryti prielaidas efektyviai gynybinei ar puolamajai kampanijai. Taip, bet kuri karinė operacija pirmiausiai paremta veiksmais sausumoje, artilerijos, kitų sausumos sistemų efektyvia parama. Tačiau aviacija gali tapti gerokai svarbesniu galios daugikliu – iš oro ne tik fiziškai naikinami taikiniai, bet ir priešo valia kautis.

Remti sausumos pajėgas iš oro, žvalgyti, naikinti priešo aviacijos taikinius, oro gynybos priemones ar svarbius objektus užnugaryje, sudaryti galimybes užduotis lengviau vykdyti bepiločiams orlaiviams – visa tai ukrainiečiai bando daryti nuo karo pradžios, tiesa, jų galimybės yra ribotos.

Karas Ukrainoje gerokai praretino ukrainiečių aviacijos ir pilotų gretas – orlaivių skaičiumi ir kokybe Ukrainos oro pajėgas lenkiančios Rusijos karinės oro pajėgos geba iš didelio atstumo taikytis į ukrainiečių naikintuvus. Tiesa, rusai taip ir nesugebėjo įgyti nei oro viršenybės, nei įvykdyti iškelto tikslo – nuslopinti arba sunaikinti Ukrainos karines oro pajėgas.

Ir nors pastaruoju metu būtent oro mūšiai bei parama iš oro sausumos pajėgoms abejose pusėse yra daugiau sporadiška, paremta pavienėmis operacijomis ir mažų grupių (arba Rusijos atveju – sutelktų strateginių bombonešių iš didelio atstumo) veikimu, o ne kryptinga, ambicingų tikslų turinti kampanija, tai nereiškia, kad padėtis negali keistis. Naikintuvai, anot J. Ihnato, yra „nepaprastai svarbus komponentas, be kurio negalima apsieiti“.

Panašiai, kaip ir sausumos fronte, kur net ir nedidelis modernios artilerijos – PzH2000, M-109, M777, „Krab“, „Cesar“, salvinių ugnies sistemų „HIMARS“, MLRS skaičius padėjo pasiekti reikšmingų rezultatų, sustabdyti rusų puolamąsias operacijas, padėti ukrainiečių kontrpuolimui, taip ir kovinė aviacija – net ir nedidelis vakarietiškų naikintuvų skaičius gali lemti labai daug.

Bet kitaip, nei sausumoje, Kremlius ore jau nėra pajėgus atsakyti mase, mobilizuotais rezervistais ar pasenusiais tankais – Rusija, net ir turėdama kiekybinį ir kokybinį pranašumą juo taip ir nesugebėjo pasinaudoti. Dar daugiau, patyrusi savų nuostolių – tiek pačių orlaivių, tiek personalo, Rusija ne tik nėra pajėgi greitai kompensuoti tokių netekčių, bet ir įrodė nesanti pajėgi realiuoju laiku efektyviai sekti, naikinti priešo pajėgas, o gebėjimai slopinti Ukrainos aviaciją taip pat pasirodė riboti.

Ir prieš tokius trūkumus Ukraina rengiasi atsakyti modernia vakarietiška aviacija, kuri gali būti daugiau nei pajėgi naikinti rusų orlaivius, sausumos taikinius, įskaitant oro gynybos priemones iš didelio atstumo – su tuo Rusija moderniojoje istorijoje nėra realiai susidūrusi.

Korėjos, Vietnamo, Jom Kipuro, Angolos karai – visuose šiuose dalyvavo sovietų „kariniai patarėjai“, t.y. tiek oro gynybos sistemų karininkai, pilotai, naikintuvų priežiūros specialistai. Tačiau per pastaruosius tris dešimtmečius rusų susidūrimai su smarkiai į priekį pažengusia Vakarų aviacija buvo ypač reti ir jiems baigdavosi tragiškai, kaip, pavzdžiui, 2018-siais Sirijoje.

Jei Vladimiras Putinas ir taip vieną po kito keičia karui vadovaujančius rusų generolus, nepaisant jų nevykėliško vadovavimo „specialiajai operacijai“, tai ko galima būtų tikėtis iš tos pačios rusų karinės vadovybės, kuri nesugebėjo užduoties įvykti pernai vasarį-kovą, o dabar vėl susidurs su pranešimais apie subombarduotas vadavietes, vilkstines?

Rusijos generolai gali atsainiai atsiliepti apie vakarietiškus tankus, tačiau tiek jų, tiek juo labiau NATO šalių naudojamos aviacijos pagrįstai bijo ir dėl dar vienos priežasties: ir vakarietiški tankai, ir ypač naikintuvai sukurti karui bet kuriuo paros metu, o ypač efektyvūs yra naktį, kai rusų gebėjimai yra minimalūs dėl naktinio matymo prietaisų trūkumo. Naktinės operacijos ukrainiečiams šiame kare jau ir taip buvo ypač efektyvios, o pažangių vakarietiškų sistemų naudojimas tuo metu, kai rusams ir taip yra sunku kariauti – tai jau reali priežastis baimintis, net ir turint priešnuodžių.

🇺🇦🇷🇺 New images shows confirmation of the first #Russian S-400 anti-aircraft missile launcher to be destroyed in the war in #Ukraine, specifically in the #Zaporizhia region. First images of this system first started to appear in autumn of 2022 but it was thought to be of an S-300 pic.twitter.com/hoLAUX0taZ