Garbės konsulatui vadovauja Walteris Ismachowiezas, Paragvajaus verslininkas, kurio šeima yra kilusi iš Lietuvos, informavo Užsienio reikalų ministerija. „Šiandien žengiame kokybiškai naują dvišalių santykių tarp Lietuvos ir Paragvajaus žingsnį. Tikime, kad garbės konsulato atidarymas padės plėtoti santykius politikos, ekonomikos, turizmo, švietimo ir kitose srityje“, – atidarymo ceremonijoje sakė Lietuvos užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius. Pirmasis Lietuvos delegacijos vizitas į Paragvajų vyko vasario 11-13 dienomis. Jo metu Lietuvos atstovai susitiko su Paragvajaus užsienio reikalų ministru, industrijos ir komercijos ministre, vyko politinės užsienio reikalų ministerijų konsultacijos. Aptartos dvišalio bendradarbiavimo perspektyvos, abiejų valstybių užsienio politikos prioritetai, situacija regionuose, kitos aktualijos. Vizito metu taip pat pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos ir Paragvajaus užsienių reikalų ministerijų dėl reguliarių politinių konsultacijų organizavimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.