„Skrydis truko maždaug tris valandas. Popiežius ir Vatikanas neturi savo lėktuvo, skrenda oro linija „Alitalia“, o iš šalių grįžta tų šalių oro linijomis. Lėktuvu skrido 66 žurnalistai, tai pat apie 30 popiežių lydinčių žmonių“, – skrydžio įspūdžius pasakoja LRT žurnalistas E. Špokas.

Anot jo, tai buvo paprastas skrydis – pirmiausia visi buvo susodinti į lėktuvą, valandą reikėjo laukti, kol atvyko Pranciškus, o skrydžio metu tvyrojo įtampa – kada pasirodys popiežius, nes tradiciškai skrendant į priekį jis ateina pasisveikinti su žurnalistais. Vis dėlto tai ne ta spaudos konferencija, kuri vyksta popiežiui grįžtant iš vizito – tai labiau neformalus pasisveikinimas su vykstančiais žurnalistais.

„Pavyzdžiui, Jonas Paulius II mėgdavo elgtis kitaip ir spaudos konferencijos vykdavo per skrydžio į tą šalį, bet vėliau tvarka buvo pakeista. To priežastis – grįždami žurnalistai kalbėdavo ne apie tai, ką popiežius pamatė per vizitą, o apie tai, ką jis pasakė per pirmąją spaudos konferencija. Tad šį kartą žurnalistai per skrydį į Lietuvą galėjo paprašyti palaiminimo, užduoti neformalių klausimų, perduoti dovanų“, – pasakoja E. Špokas.

Jo teigimu, popiežius Pranciškus be išimties pasisveikino su visais žurnalistais ir operatoriais, daug šypsojosi ir kalbėjo apie būsimąjį vizitą: „Pranciškus teigė, kad šalys, kurias lankys, nors ir panašios, yra labai skirtingos ir bus labai daug darbo. Visi vizitai bus kitokie – su didele bendruomene Lietuvoje, su ortodoksų bendruomene Latvijoje ir Estija, kurioje trys iš keturių piliečių įvardija save kaip ateistus, o katalikais mano esą tik 7 tūkst. žmonių.“

E. Špokas popiežių lydės per visą vizitą po Baltijos šalis – kartu skris į Estija bei Latviją, taip pat grįš ir į Romą.

„Nors dažniausiai keliauja tik žurnalistai, akredituoti dirbti Vatikane, mūsų atveju jau paimami žmonės iš tų šalių, į kurias popiežius keliauja. Visa kelionė prasidėjo nuo to, kad nuskridome į Romą, o šiandien atskridome į Vilnių. Visi gyvename viešbutyje. Paskui keliausime į Latviją, tada grįšime nakvoti į Vilnių. Apsilankę Estijoje, grįšime į Romą. Pakeliui žurnalistai negali atsiskirti nuo grupės, jei taip įvyksta, žmogus daugiau niekada nebepateks į popiežiaus kelionę“, – apie specialius reikalavimus popiežių lydintiems žurnalistams pasakoja E. Špokas.

Pasak jo, grįžtant į Romą laukia esminė spaudos konferencija, kur galima užduoti klausimus, todėl svarbu keliauti atgal. „Žurnalistas negali paprašyti likti šalyje ilgiau. Vatikano teigimu, Popiežius negali skristi pustuščiame lėktuve“, – tikina E. Špokas.

Parengė Virginija Sližauskaitė ir Gabija Kavaliauskaitė.