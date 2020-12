Daugiausiai atvejų – 656 – iš jų registruoti Kauno, o tuo tarpu Panevėžio apskrityje nustatyti 232 atvejai. 18 atvejų kol kas dar nėra priskirti jokiam šalies regionui dėl informacijos trūkumo. Todėl, kuriems regionams priskirs šiuos atvejus, paaiškės po epidemiologinio tyrimo.

Šiuo metu iš 1919-os atvejų epidemiologinė diagnostika atlikta 986-iems, o 933 atvejai į NVSC sistemą pateko vėlai vakare arba naktį, todėl jie tiriami šiandien.

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje šios dienos duomenimi gydoma 160 pacientų.

„Deguonis taikomas 68 ligoniams, reanimacijoje – 12, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 4 pacientams. Koronavirusu serga trys vaikai. Be to, per savaitgalį COVID-19 susirgo 2 gimdyvės. Hemodializė atliekama 7 pacientams. Panevėžio regione serga 291, deguonis taikomas 103 pacientams. Regiono ligoninių lovų užimtumas 74 proc., Respublikinėje Panevėžio ligoninėje – 73 proc., reanimacijos 57 proc.“, – informavo Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas.