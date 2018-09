Jis pakeis visuomeninio komiteto „Mums svarbu“ vicemerą Aleksą Varną, iki šiol pavadavusį nuo pareigų nušalintą prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba įtariamą merą Rytį Mykolą Račkauską. Kaip BNS sakė savivaldybės Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Kučytė, kitas vicemeras laikinai merą vaduoti skiriamas vadovaujantis rotacijos principu, kuris pavaduojant būdavo taikomas ir anksčiau. „Paprastai jei meras kažkur išvykdavo, vieną kartą pavaduodavo vienas vicemeras, kitą kartą – kitas“, – sakė ji. Rugsėjo 20 dieną Panevėžio apylinkės teismas patenkino prokuratūros prašymą ir Panevėžio merą dar trims mėnesiams nušalino nuo pareigų. Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje duota neteisėtų nurodymų tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. Pats meras įtarimus atmeta ir sieja juos su politinių oponentų puolimu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.