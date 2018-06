Tarybos sprendimo projekte siūloma, kad visuomeniniam komitetui „Mums svarbu“ atstovaujantis vicemeras miestui vadovautų iki rugsėjo 20-osios. Dabartinis meras Rytis Mykolas Račkauskas praėjusią savaitę sulaukė teisėsaugos įtarimų piktnaudžiavimu tarnyba ir prekyba poveikiu bei trims mėnesiams buvo nušalintas nuo mero pareigų, jam uždrausta lankytis savivaldybės administracijoje, bendrauti su kai kuriais administracijos darbuotojais. Nepaisant to, jis žiniasklaidai sakė ketvirtadienį dalyvausiantis tarybos posėdyje. Taryba taip pat ketina priimti sprendimus dėl senojo autobusų stoties pastato pritaikymo komercinei ir bendruomenių veiklai, ketina steigti viešąją įstaigą Panevėžio keleivinis transportas ir taip žengti žingsnį įsileidžiant privačius vežėjus į miesto viešąjį transportą. Opozicijai susirūpinimą kelia planai atsisakius senosios stoties statyti naują pastatą bei su tuo susiję sprendimai. Šių metų sausį Panevėžio politikai pritarė sutarties su bendrovės „Baltisches haus“ investicijų projektui, pagal jį bendrovė, investavusi iki 700 tūkst. eurų į naujos stoties statybas, įgytų prie stoties esančią automobilių stovėjimo aikštelę, be aukciono valdytų aikštelės sklypą, jai būtų teikiama pirmenybė sklypą įsigyjant. Statybas ir projektavimą vykdytų bendra „Baltisches haus“ ir „Panevėžio autobusų parko“ įmonė, po statybų stotis ir sklypas liktų savivaldybei, aikštelė ir jos sklypas – investuotojui. Sutarties projektas kliuvo ir Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorams. Administracijos direktoriui atsiųstas įspėjimas, kad vykdant investuotojų atranką ir viešai neinformavus, jog jis galės įgyti automobilių stovėjimo aikštelę, pažeisti „konstituciniai sąžiningos konkurencijos imperatyvai“. Įspėjama, kad sutartis, jei ji būtų pasirašyta, pažeistų teisės aktus. Savo ruožtu A. Varna BNS sakė, kad įvertinus įspėjimus, kol kas apsiribojama senosios stoties klausimu, kur verslininkai nedalyvauja. Atnaujinus pastatą, stoties administracija keltųsi į laikinas patalpas. Tuo metu nauja viešoji įstaiga Panevėžio keleivinis transportas, anot A. Varnos, steigiama siekiant sudaryti galimybę dalyvauti maršrutų konkursuose privatiems vežėjams. Įstaiga rūpintųsi maršrutais, bilietais, infrastruktūra ir kitais klausimais, bet ne pačiu viešuoju transportu. „Įstaigos veikloje galės dalyvauti visos regiono savivaldybės: Panevėžio miesto ir rajono, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio ir Biržų. Jos galės būti dalininkėmis, mes turėsime organizuoti visą transportą, kad jis būtų patogus žmonėms visame regione“, – tikino vicemeras. Praėjusią savaitę Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) sulaikytas ir vėliau paleistas meras R. M. Račkauskas įtariamas piktnaudžiavimu tarnyba ir prekyba poveikiu, jo patarėja Gintarė Maskoliūnienė – prekyba poveikiu. Korupcijos tyrime įtarimai pateikti ir keturiems verslo atstovams, vienas jų, BNS žiniomis, – G. Maskoliūnienės tėvas Gintaras Jurgėlas. Tarp įtariamųjų – ir reklamos bendrovės „Lukrecijos reklama“ direktorius Marius Vaupšas.

