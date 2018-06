Taryba posėdyje ketvirtadienį nusprendė, kad visuomeniniam komitetui „Mums svarbu“ atstovaujantis vicemeras miestui vadovaus iki rugsėjo 20-osios. Nuolatinis meras Rytis Mykolas Račkauskas praėjusią savaitę sulaukė teisėsaugos įtarimų piktnaudžiavimu tarnyba ir prekyba poveikiu bei trims mėnesiams buvo nušalintas nuo mero pareigų, jam uždrausta lankytis savivaldybės administracijoje, bendrauti su kai kuriais administracijos darbuotojais. Visgi tarybos posėdyje ketvirtadienį R. M. Račkauskas dalyvauja, BNS patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus atstovė Asta Sarapienė. Jis, kaip ir dar 23 tarybos nariai, balsavo už A. Varnos skyrimą laikinuoju meru. Šiuo klausimu susilaikė vienintelis tarybos narys Gintaras Šileikis, į miesto valdžią išrinktas kaip savo vardo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas. Praėjusią savaitę Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) sulaikytas ir vėliau paleistas meras R. M. Račkauskas įtariamas piktnaudžiavimu tarnyba ir prekyba poveikiu, jo patarėja Gintarė Maskoliūnienė – prekyba poveikiu. Korupcijos tyrime įtarimai pateikti ir keturiems verslo atstovams, vienas jų, BNS žiniomis, – G. Maskoliūnienės tėvas Gintaras Jurgėlas. Tarp įtariamųjų – ir reklamos bendrovės „Lukrecijos reklama“ direktorius Marius Vaupšas.

