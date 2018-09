Jis pakeis visuomeninio komiteto „Mums svarbu“ vicemerą Aleksą Varną, iki šiol pavadavusį nuo pareigų nušalintą prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba įtariamą merą Rytį Mykolą Račkauską. Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas nustato, kad merui negalint eiti pareigų, merą paeiliui, vadovaujantis rotacijos principu, laikinai pavaduoja vicemerai. Rugsėjo 20 dieną Panevėžio apylinkės teismas patenkino prokuratūros prašymą ir Panevėžio merą R. M. Račkauską dar trims mėnesiams nušalino nuo pareigų. Nušalintas nuo mero pareigų R. M. Račkauskas dalyvauja tarybos posėdžiuose kaip tarybos narys, tačiau salėje sėdi šalia laikinojo mero. Opozicijai piktinantis dėl jo pasisakymų ir kaltinant korupcija, meras ragino laikytis nekaltumo prezumpcijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje duota neteisėtų nurodymų tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. Pats meras įtarimus atmeta ir sieja juos su politinių oponentų puolimu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.