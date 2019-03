Meras žada nestatyti „sienų ir barjerų“ bei kviečia deryboms visus. Artimiausiu metu tikimasi sulaukti atsakymo iš du mandatus taryboje gavusių socialdemokratų. „Randame bendrą kalbą su „valstiečių-žaliųjų“ atstovais, su liberalų komanda, tad iš esmės daugumą ir turime. Dar kalbamės su socialdemokratais, kurie turi truputėlį organizacinių reikalų – perrinkinėja skyriaus valdžią“, – BNS trečiadienio rytą sakė R. Račkauskas. Jam teisėsauga yra pareiškusi įtarimus korupcijos tyrime. Šiuo metu nušalintasis meras patvirtino, kad preliminariai kalbamasi, jog vicemerais galėtų būti „valstiečių“ bei liberalų atstovai. „Manau, kad visiškai gali, nes jie turi kompetetingų žmonių, išrinktų tarybos nariais, ir jie tikrai gali dirbti – nematau jokių kliūčių“, – tvirtino jis. „Valstiečių“ Panevėžio skyriaus pirmininkas Deividas Labanavičius BNS sakė, kad nepaisant teisėsaugos įtarimų, „pozicija išlieka ta pati“, t.y. valstiečiai derėsis dėl bendro darbo su R. Račkausku. Jis patvirtino, kad preliminariai „valstiečiams“ turėtų atitekti vicemero postas, tačiau kas į jį būtų deleguojamas, anot D. Labanavičiaus, dar tariamasi. Susiję straipsniai: Prokuratūra baigė dalį tyrimo dėl Panevėžio mero Račkausko piktnaudžiavimo Kol politikai švenčia, jiems reikėtų ruoštis nemaloniems siurprizams „Dar to nesame pasitvirtinę, nei tarpusavyje tarybos nariai. Laukiame susitikimo su meru, laukiame kvietimo“, – sakė jis. Liberalų sąjūdžio atstovas taryboje Valdemaras Jakštas BNS patvirtino, jog liberalai eis į daugumą ir tai, jog jie sulaukė pasiūlymo turėti vicemero postą ir jį svarsto. „Taryboje išrinktas ne vienas Račkauskas, su juo atėjo dar aštuoni nariai, jie nėra nemąstantys žmonės, priklausantys vien nuo Račkausko. Meras išrinktas žmonių, o kaltas ar ne, pasakys teismas“, – BNS sakė V. Jakštas. LSDP Ramūnas Vyžintas sako, kad derybos stabtelėjo ne dėl vidinių rinkimų, o būtent dėl mero nušalinimo ir baudžiamosios bylos. Teisėsauga trečiadienį pranešė baigusi ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo Panevėžio mero Ryčio Račkausko piktnaudžiavimo ir daugiau detalių pateiks ketvirtadienį. Anot R. Vyžinto, galutinį sprendimą, ar eis į koaliciją, socialdemokratai ir priims ketvirtadienį, jam grįžus iš užsienio. „Manau, kad yra įvairių variantų. Nes girdėjau, kad net ir naujai išrinkta taryba gali daryti vienokius ar kitokius veiksmus. Mes ketvirtadienį tarsimės dėl darbo ar nedarbo valdančiojoje koalicijoje ir nuspręsime, kada renkame pirmininką“, – sakė jis. Konservatoriai ir Povilo Urbšio komitetas, bendrai turintys devynis mandatus, žada likti opozicijoje, derybų nevykdo ir nuoseklūs mero kritikai Lietuvos žaliųjų partijos atstovai. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) sąrašo lyderė Indiana Grigienė sako, kad opozicija situaciją vertina blogai, bet nesieks mero atstatydinimo, nes neturi tam pakankamai balsų. „Meras buvo devynis mėnesius nušalintas, aišku, jis dirbs užkulisiuose, pasistatys savo vicemerą, kuriam vadovaus ir toliau turėsim tokią pat situaciją. Nemanau, kad galėsime pritraukti kokių nors užsienio investicijų. Miestui gėda, situacija liūdna“, – sakė ji. R. Račkauskas: nušalinimas netrukdys Su BNS meras bendravo ryte, vėliau, teisėsaugai pranešus apie užbaigtą ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu, su juo nebepavyko susisiekti. Šiuo metu nuo pareigų nušalintas R. Račkauskas neatmeta, kad nušalinimas bus pratęstas ketvirtadienį ir kad taip teks dirbti iki naujos priesaikos – anot mero, preliminariai naujų tarybos narių ir mero priesaika numatoma balandžio 18-ąją. „Jei bus taip, kaip buvo pastaruoju metu, dirbsiu kaip tarybos narys ir kaip išrinktas meras, o po priesaikos žiūrėsime toliau“, – tvirtino meras. Anot jo, Vyriausioji rinkimų komisija patikino, jog jam nėra kliūčių duoti naujos priesaikos ir pradėti naują kadenciją ir primena Visagino merės Dalios Štraupaitės atvejį, kai ši davė priesaiką būdama įtariamoji korupcijos tyrime ir baigė visą kadenciją. 2015-ųjų pavasarį Visagino mere išrinkta D. Štraupaitė davė priesaiką, tačiau dėl teismo nušalinimo į mero kėdę atsisėsti galėjo tik vasaros pabaigoje. Sumažėjus gyventojų skaičiui, Panevėžyje po rinkimų miesto taryboje bus 27 politikai – keturiais mažiau, nei šiuo metu. Perrinkto mero rinkimų komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ gavo 8 mandatus, TS–LKD – 5, P. Urbšio komitetas „Kurkime jaukų miestą kartu“ – 4 mandatus. Tris tarybos narius turės „valstiečiai-žalieji“, po du – socialdemokratai, Liberalų sąjūdis ir Lietuvos žaliųjų partija.

