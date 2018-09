Tuo metu teisėsaugos įtarimų sulaukusi Panevėžio miesto mero patarėja Gintarė Maskoliūnienė nuo pareigų nušalinta dar dviem mėnesiams. Nušalinimo terminą ketvirtadienį pratęsė Panevėžio apylinkės teismas, BNS patvirtino tyrimą vykdančios prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė. Prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba įtariamas R. M. Račkauskas prieš tai nuo pareigų trims mėnesiams buvo nušalintas birželio 21-ąją, jam uždrausta lankytis savivaldybės pastate. Prokuratūra nurodo, kad pratęsti nušalinimą prašoma, kad būtų „greičiau ir nešališkiau ištirta nusikalstama veika ar užkirsta įtariamajam galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas“. Susiję straipsniai: Buvę bendražygiai Seimo narį Urbšį kaltina piktnaudžiavimu pareigomis Panevėžio mero patarėja Gintarė Maskoliūnienė nušalinta 2 mėnesiams Pats meras įtarimus atmeta ir sieja juos su politinių oponentų puolimu. Savo feisbuko paskyroje R. M. Račkauskas antradienį pranešė, jog prokuratūra jo neinformavo apie prašymą pratęsti nušalinimą, taip pat jis tikina iki šiol nebuvęs teisėsaugos apklaustas, nors įtarimai jam pateikti dar birželį. „Ar nors kartą per praėjusius tris mėnesius buvau apklaustas ir ar man buvo pateikti kokie nors mano kaltės įrodymai? Ne“, – teigia meras. Anot prokuratūros, ikiteisminio tyrimo taktiką „pasirenka ne įtariamieji, o tyrimą kontroliuojantis prokuroras“. „Įtariamasis R. M. R. per savo apklausą yra pasisakęs, kad su jam pateiktais įtarimais yra susipažinęs, o parodymus duoti atsisako“, – pabrėžė prokuratūra. „Įtariamasis bet kada gali duoti parodymus byloje pats“, – BNS sakė ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė spaudai Renata Endružytė. Taip pat nurodoma, kad pagal Baudžiamojo proceso kodeksą prokuroras neprivalo pranešti įtariamajam apie kreipimąsi dėl jo nušalinimo nuo pareigų pratęsimo – apie sprendimą informuoja prašymą išnagrinėjęs teismas, sprendimą galima skųsti. R. M. Račkauskas laikosi versijos, jog vykdomas tyrimas susijęs su parlamentaro Povilo Urbšio siekiu dalyvauti Panevėžio mero rinkimuose, pasisakymais televizijos laidose. Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje duota neteisėtų nurodymų tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. Kaip skelbė teisėsauga, tyrime be mero ir jo patarėjos įtarimai pateikti ir keturiems verslo atstovams, vienas jų, BNS žiniomis, – G. Maskoliūnienės tėvas Gintaras Jurgėlas, dar vienas įtariamasis – reklamos bendrovės „Lukrecijos reklama“ direktorius Marius Vaupšas.

