Panevėžio gimnazijose – savotiška akcija: ketinta dalinti Nepriklausomybės akto kopijas kartu su prezervatyvais

Vakar su naujienų portalu JP bendaravę PLJ atstovai sakė, kad nors akcija ir kontroversiška, bet mano, kad ji reikalinga.

Tuo tarpu europarlamentaras Liudas Mažylis, Vokietijos archyvuose atradęs Nepriklausomybės akto originalą, sako, kad dviejų dalykų – Lietuvos Nepriklausomybės akto ir prezervatyvų – suplakti į vieną vietą negalima.

Šiandien vykdoma akcija PLJ siekė atkreipti dėmesį į prastą lytiškumo ir pilietinio ugdymo kokybę Lietuvos švietimo įstaigose.

Akcija – kontroversiška

Viena iš akcijos organizatorių PJL narė Aurėja Bobelytė pripažįsta, kad idėja – kontraversiška.

„Tačiau šia akcija norime atkreipti jaunimo dėmesį ir į pilietiškumą, ir į lytinį auklėjimą. Pastarajam mokyklose dėmesio – labai mažai. Be to, prezervatyvai bus dalijami prieš meilės dieną – Valentino dieną. Akcija vyks dvejose miesto gimnazijose. Manome, kad jaunimas į šią akciją sureaguos normaliai ir liberaliai“, – vakar kalbinta teigė mergina ir tvirtino, kad Liberalus jaunimas atstovauja liberalioms idėjoms, ugdo pilietišką bei liberalią visuomenę.

Šiandien prieš pat akcijos pradžią su naujienų portalu JP susisiekė PLJ narė A. Bobelytė ir teigė, kad minties kartu su Nepriklausomybės aktu dalinti prezervatyvus buvo atsisakyta.

„Nenorime pyktis su švietimo įstaigų vadovais. Todėl daliname tik 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto kopijas“, – sakė PLJ narė.

Supainiojo žanrus

Europos Parlamento narys, Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame archyve suradęs Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto originalą, prof. L. Mažylis, išgirdęs apie Panevėžio jaunimo akciją, neslepė, kad Nepriklausomybės aktą ir kontraceptinę priemonę – būtina atskirti.

„Nesuprantu, kuo tarpusavyje siejasi Nepriklausomybės aktas ir kontraceptinės priemonės? Tokia akcija – dalinti vienu metu tuos du dalykus – provokuojanti. Manau, kad tai du tarpusavyje nesusiję dalykai – sumaišyti žanrai. Kita vertus, jaunimas visais laikais nori pakeisti, išryškinti dalykus. Tačiau reikia kritiškiau žiūrėti ir nepainioti istorinio fakto bei kontraceptinių priemonių“, – kritiškai įvertino jaunimo akciją L. Mažylis.



Griežtai uždraudė

J. Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas buvo griežtas ir teigė, kad neleido dalinti švietimo įstaigoje kontraceptinių priemonių.

„Nepritariu šiai akcijai. Pasakiau griežtai, kad to neleisiu daryti gimnazijoje. Suprantu, kad reikia švietėjiškai kalbėti apie lytinius santykius, kontracepciją, bet tai reikia daryti atsakingai. Negalima perlenkti lazdos ir vienu metu dalinti Nepriklausomybės akto kopijas ir kontraceptines priemones. Be to, pasirinktas laikas keistas. Juolab kad gimnazijoje vasario 14-ąją vyks dainų konkursas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai atminti“, – aiškino gimnazijos direktorius.