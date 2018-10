Čia eksponuojama paroda pristatys sudėtingą Panerių istoriją ir naujausius tyrimų rezultatus, informacinės lentelės supažindins su teritorijoje esančiais unikaliais objektais: masinių žudynių duobėmis, duobe-bunkeriu, kur laikyti „degintojų brigados“, nacių paliepimu turėjusios iškasti ir deginti nužudytųjų kūnus, nariai, aukų atminimą įamžinančiais paminklais. Ekspozicija ir paroda parengtos keturiomis kalbomis: lietuvių, anglų, lenkų ir hebrajų, pranešė Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Pasak muziejaus istoriko, Panerių memorialo vadovo Zigmo Vitkaus, iki šiol trūko nuoseklių Panerių teritorijos tyrimų. „Masinių žudynių Paneriuose istorija yra pakankamai gerai išnagrinėta, tačiau pati vieta iki šiol tirta fragmentiškai. Prieš ketvertą metų susiradę nacių karo lakūnų 1944 metais darytą vietos aeronuotrauką į pagalbą pasikvietėme Lietuvos istorijos instituto istorikus, geofizikinių tyrimų specialistus. Istorijos tyrimų metodų, tradicinės archeologijos ir geofizikinių metodų (teritorijos paviršiaus skenavimo 3D metodu, tyrimų georadaru bei elektrinės tomografijos metodo) dermė davė neįtikėtinų rezultatų. Po 2015–2017 metais atliktų tyrimų Panerių memorialo teritorija tapo lengviau „perskaitoma“. Kitaip tariant, dabar tiksliai žinome, kur koks objektas buvo ir kokią funkciją žudynių mašinerijoje galėjo atlikti“, – teigė Z. Vitkus. Nustatyta, kad 1941 – 1944 metais naciai ir jų vietiniai pagalbininkai Paneriuose sušaudė nuo 50 tūkst. iki 70 tūkst. žmonių, daugiausia – žydų.

