Iš rinkimų kovos pašalintas visuomeninis rinkimų komitetas „Už Marijampolės vienybę" ir komitetas „Piliečių balsas", kandidatus kėlęs Švenčionių rajono savivaldybėje.

Komitetų registracija panaikinta, nes jie prarado privalomą narių skaičių. Komitete „Už Marijampolės vienybę“ nebeliko privalomų 54 narių, „Piliečių balse“ – 50.

Pagal įstatymą, visuomeninį rinkimų komitetą sudaryti turi ne mažiau kaip dvigubai daugiau narių nei toje savivaldybėje renkama politikų.

Komiteto „Už Marijampolės vienybę“ Gediminas Akelaitis per VRK posėdį aiškino, kad iš viso komitetą sudarė 57 nariai, bet dar prieš jį registruojant paaiškėjo, jog vienas narys mirė, kitai kovą baigiasi leidimas gyventi Lietuvoje. Dėl to komitetas jau registruotas be jų. Kadangi po to dar kažkas atsiėmė parašą, G. Akelaitis prašė nariais laikyti minėtus du asmenis – mirusįjį ir naujo leidimo gyventi Lietuvoje laukiančią moterį.

„Piliečių balso“ atstovas Kęstutis Trapikas pareiškė nepripažįstantis fakto, kad narių skaičius yra sumažėjęs, nes iš komiteto pasitraukę asmenys pačio komiteto apie tai neinformavo, o pranešė tik VRK. Anot jo, pasitraukę asmenys galėjo patirti spaudimą tai padaryti. Tarp pasitraukusiųjų iš komiteto yra ir žinomas vietos politikas Vaidotas Prunskus.

VRK K. Trapikui patarė kreiptis į teisėsaugą.

„Mes privalome naikinti komiteto registraciją, jeigu pačiame komitete liko mažiau narių nei nustato įstatymas“, – pabrėžė VRK narė Olga Kilkinova.

Po šio sprendimo Marijampolėje savivaldos rinkimuose dalyvaus šešios partijos ir du visuomeniniai komitetai, Švenčionyse savivaldos rinkimuose dalyvaus tik partijų kandidatai.

Anksčiau dėl per mažo narių skaičiaus kelias į rinkimus užkirstas komitetams „Už Kaišiadoris“ ir „Piliečių jėga ir teisingumas“.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 3 dieną.