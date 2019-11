„Lyginant su praėjusiu 10 metų laikotarpiu, tai (santykiai tarp valdančiųjų ir Prezidentūros. – ELTA) yra diena ir naktis. Yra puikus bendradarbiavimas. Mes šnekame ir girdime vieni kitus, (prezidento. – ELTA) patarėjai pastoviai būna komitetuose. Manau, bendromis pastangomis mes padarysime daug gerų darbų“, – teigė R. Karbauskis.

ELTA primena, kad R. Karbauskis, prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijai baigiantis, pareiškė, kad nemato tikslo susitikti su šalies vadove.

Karbauskis apie kritusius Nausėdos reitingus: savu laiku vėl pakils

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis, vertindamas sumenkusius prezidento Gitano Nausėdos reitingus, sako, kad tai yra normalus procesas. Žmonės, pasak jo, visada aukštai vertina rinkimų laimėtojus, o vėliau, reikalaudami geresnio gyvenimo, ima į juos žiūrėti kritiškiau.

Vis dėlto „valstiečių“ lyderis pažymi tikįs, jog tiek LVŽS, tiek G. Nausėdos reitingai vėl pakils.

„Tai ir mūsų reitingai po rinkimų mažėja. Manau, kad tai (aukšti reitingai – ELTA) yra rinkiminė euforija, o toliau yra sunkus darbas. Visos valdžios, kokios jos bebūtų, yra atsakingos už situaciją. Žmonės nėra patenkinti tuo, kaip yra – dauguma nori vis tiek gyventi geriau ir tai yra normalus požiūris.

Valdžia visada yra tos instancijos, kurios turi užtikrinti, kad žmonės geriau gyventų. Jeigu nepavyksta to padaryti taip greitai, kaip to nori visuomenė, dėl to į politikus žiūrima su tam tikra didesne kritika“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis.

„Manau, kad ir prezidento, ir mūsų reitingai savu laiku pakils“, – pridūrė politikas.

G. Nausėdos reitingas lapkritį smuko beveik 10 procentinių punktų, parodė šeštadienį „Lietuvos ryto“ publikuotos, lapkričio 8-16 dienomis atliktos „Vilmorus“ apklausos rezultatai. Spalį šalies vadovą palankiai vertino 82,5 proc. apklaustųjų, o lapkritį – 72,8 proc.