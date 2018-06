„Čia yra labai gražus ir geras tandemas: atsigaunantys, atgimstantys, veidą atgaunantys socialdemokratai yra konkurentai „valstiečiams“. Antras dalykas, socdarbiečiams, savaime suprantama, mes neįtikėtinai trukdome ir yra asmeniškumai. Tai kai tie du dalykai susiplaka, gaunasi labai sprogstamas ir pavojingas kokteilis, kuris svaigina valdančiuosius ir verčia juos daryti tokius absoliučiai beatodairiškus žingsnius“, – BNS šeštadienį sakė G. Paluckas. Už piktnaudžiavimą nuteistas politikas šias pataisas vadina „Palucko įstatymu“ ir yra įsitikinęs, jog jos nukreiptos prieš jį asmeniškai. LSDP vadovas sako, kad Seimui priėmus valdančiųjų „valstiečių“ ir „socialdarbiečių“ pataisas socialdemokratai kreiptųsi į prezidentę ir Konstitucinį Teismą. Susiję straipsniai: Seimas ėmėsi pataisų, kurios apribotų kandidatavimą dėl teistumo Panevėžio socialdemokratai ragina skubiai trauktis STT pričiuptą merą ir parlamentarą Urbšį „Be jokios abejonės, kreipsimės į prezidentę įvertinti, nes tai vis tiek Konstitucijos šioks toks garantas, antras dalykas, kreipsimės į Konstitucinį Teismą. Šitaip žeminti ir niekinti Konstitucijos negalima“, – sakė G. Paluckas. 25 valdantieji siūlo, kad savivaldybės tarybos nariu ir europarlamentaru negalėtų būti renkamas asmuo, teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus valstybės tarnybai, viešiesiems interesams ir už nusikaltimus finansų sistemai, jeigu nuo teismo nuosprendžio įsigaliojimo nepraėjo dešimt metų. Šeštadienį parlamentarai palaikė šią iniciatyvą po pateikimo ir pritarė ypatingai skubos tvarkai, todėl siūlymą ruošiamasi svarstyti dar šeštadienio vakarą. Seime registruotas ir tokį patį draudimą kandidatams į Seimo narius numatantis projektas, tačiau jis kol kas neteikiamas. „Ypatingos skubos tvarka mėginama priimti kaip tik prieš artėjantį politinį sezoną, prieš rinkimus – tai daroma neįtikėtinai nesąžiningai ir be jokių padorumo likučių. Pagal šį įstatymą žmogžudžiai, prievartautojai, pedofilai – kas tik nori galės būti savivaldybės tarybos nariais, aš negalėsiu“, – kalbėjo Vilniaus vicemeras G. Paluckas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 metais konstatavo, kad G. Paluckas piktnaudžiavo tarnyba, nes būdamas Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriumi protegavo graužikų naikinimo paslaugas teikusią savivaldybės įmonę. „Už savo klaidas aš esu atsakęs ir visuomenei atlyginęs. Jie organizuoja politinį teismą, todėl, kad gali, kad turi daugumą“, – sakė politikas. Pataisas dėl apribotų galimybių kandidatuoti registravo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Socialdemokratų darbo partijos frakcijų atstovai, tarp jų „valstiečių“ seniūnas Ramūnas Karbauskis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Vytautas Bakas, socialdarbiečiai Andrius Palionis, Rimantė Šalaševičiūtė. Iniciatoriai sako, kad projektus parengti paskatino politinės korupcijos mastai Lietuvoje, piliečių nusivylimas ir mažas pasitikėjimas Seimu. Šiuo metu kandidatai rinkimuose privalo paskelbti apie savo teistumą, tačiau dalyvauti rinkimuose tai nekliudo. Kandidatais neregistruojami arba iš rinkimų šalinami asmenys, teistumą bandę nuslėpti.

