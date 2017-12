Jis taip pat teigia, kad miesto valdžia prisidės keldama algas medikams. „Turbūt kiti metai bus unikalūs apskritai, kai Vilnius iš savo biudžeto prisidės prie sveikatos įstaigų gydytojų darbo užmokesčio mokėjimo. Tai tikrai bus unikalu, dar taip nėra niekada buvę. Ir tai kompensuos Sveikatos apsaugos ministerijos tam tikrą neveiklumą. Ir socialinių darbuotojų darbo užmokestį taip pat planuojame kelti beveik 50 procentų“, – penktadienį Žinių radijui sakė G. Paluckas. Anot jo, darbo užmokesčio didinimą diktuoja darbo rinka. „Tai, aišku, gali sukelti kai kurių problemų aplinkiniams rajonams, nes galime pradėti traukti geriausius specialistus ir darbuotojus į Vilnių dar labiau, bet mes turime adekvačiai atsiliepti į darbo rinkos reikalavimus“, – sakė vicemeras. Vilniaus savivaldybės duomenimis, savivaldybėje ir pavaldžiose įstaigose vidutinis darbo užmokestis pirmąjį metų ketvirtį siekė 732 eurus. Iš viso Vilniuje yra 750 socialinių įstaigų darbuotojų etatų.











