„Matau šiame metiniame pranešime ir šiek tiek atgalios kai kuriuose epizoduose – šneku apie konkrečius epizodus, kur prezidentė kalba apie įvairias pažymas, VSD medžiagą, apie tai, ką mes žinome, bet labai gražiai pereina prie to, kad svarbu ne tik žinoti, bet ir įrodyti, atiduoti teismui. Ji kalba apie teisinės valstybės principus, nors, tiesą sakant pati tą džiną iš butelio paleido įvairiomis pažymomis formuodama, reformuodama Vyriausybes, ministrų komandas, viceministrus“, – BNS sakė G. Paluckas. Susiję straipsniai: Dalia Grybauskaitė: apgailestauju tik dėl vieno Bruveris: prezidentė niekuo nesiskiria nuo politinių džiunglių gyventojų Anot jo, prezidentė Dalia Grybauskaitė pakeitė nuomonę ir dėl visuomeninių komitetų, nes jų atsiradimą aktyviai palaikė, o antradienį apie tai kalbėjo kaip apie „vienkartinės demokratijos grimasą“. Jis sako, kad jau prieš metus D. Grybauskaitė įvardijo partijas, kaip pagrindinius demokratijos ramsčius, o pratęsdama mintį antradienį „su siaubu suvokusi, kas gali atsitikti, jie partijos grius“, išsakė joms paramą kviesdama jungtis žmones. „Sakyčiau ji ištiesė pagalbos ranką tiems, kurie keičiasi savo autoritetais, palaikymu visuomenės, kviečia žmones pasitikėti tais, kurie tampa skaidresni, atviresni, kurie tas aplinkybes įvertino ne tik viešumoje, bet pasidarė išvadas ir viduje. Tokių partijų kol kas yra tik viena – socdemų, nes kita tradicinė, konservatoriai, savo šešėliuose vis dar nardo ir mėgina savo tai pietus, tai finansavimus per viešąsias įstaigas paslėpti“, – aiškino G. Paluckas. Anot jo, dar vienas įvardintas prezidentės tikslas, kurio jai nepavyko pasiekti – stiprios pilietinės visuomenės suformavimas, socialinių ryšių, profesinių sąjungų stiprinimas. „Čia irgi yra viltingas kvietimas – susiimkime, nes kitaip žmonės nedalyvauja sprendimų priėmime, tampa apatiški“, – kalbėjo LSDP vadovas.

